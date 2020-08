RD: Debemos asegurar que Chile Vamos no vuelva a gobernar porque le hacen daño al país

Luego de que el fin de semana la ex Nueva Mayoría criticara que el Frente Amplio evalúe proponer su candidato presidencial al margen de las primarias de oposición, la presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, señaló que esto se debe a la diferencia de su proyecto político.

Ante la posibilidad de que llegar con un nombre a primera vuelta impulse al actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), en la carrera presidencial, la diputada dijo en El Diario de Cooperativa que "tenemos que asegurar dos cosas en lo electoral: uno, que Chile Vamos no vuelva a gobernar, no porque piensen distinto a nosotros, si no que porque soy una convencida de que le hacen daño al país, y en segundo lugar, que las cosas no se hagan igual a como se han hecho en los últimos 30 años".

Por lo mismo, su coalición no se niega derechamente a colaborar con el resto de la oposición: "Hoy día estamos enfocados en el Plebiscito, espero que mañana o pasado estemos enfocados en esta discusión. La primaria presidencial es una alternativa, también es competir todos en primera vuelta, y habrá que ver con el conjunto de proyectos transformadores cómo queremos seguir avanzando".

Respecto a la opción presidencial del bloque, la presidenta de RD adelantó que el Frente Amplio podría dar a conocer su nombre después del Plebiscito aunque reconoció que la ex candidata de la coalición Beatriz Sánchez sigue siendo "nuestro principal liderazgo".

"No olvidar que Lavín es militante de la UDI"

Pérez también cuestionó las inclinaciones centristas del alcalde Lavín, quien asegura que votará por el Apruebo en octubre, llamando a "no olvidar que es un militante de la UDI, y no olvidar que la UDI hoy día su presidenta dice muy abiertamente que cada vez hay más razones para votar Rechazo, por ejemplo, o que estuvieron en contra de la constituyente paritaria".

"Entonces perdónenme, pero yo no me creo los discursos de quien acomoda sus ideas en función de qué está marcando más en las encuestas. Hoy día el Apruebo y la Convención Constitucional van a ganar por amplia mayoría, y por más que haya sectores que busquen aprovecharse o vestirse con trajes que o son propios, creo que queda muy claro quién defiende la necesidad de un Chile nuevo, más justo y democrático, y quiénes pertenecen a sectores que, muy por el contrario, han perpetuado este sistema de desigualdades y abusos", enfatizó.

En esa línea, la parlamentaria llamó a los alcaldes en general a "transparentar su posición, transparentar su militancia y sus ideas", cuando varios aparte de Lavín han declarado su preferencia por un cambio a la Constitución.

"Yo espero que sea sincero, que realmente exista esa voluntad de hacer transformación, pero me parece que los hechos, la militancia y la historia política de una persona hablan mucho más que una declaración que pueda hacerse a 62 días del Plebiscito", remató.