Gobierno: Hay sector minoritario de la oposición cuya convicción democrática nos genera dudas

El Gobierno sigue las conversaciones para lograr el "gran acuerdo por la democracia y la paz" al que llamó el Presidente Sebastián Piñera esta semana. No obstante, precisó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, será con aquellos sectores que demuestren –según él- "convicción democrática".

El Mandatario sostuvo reuniones este miércoles con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el fiscal nacional, Jorge Abbott, las policías y alcaldes para transmitir su mensaje, enfocado en ya no sólo condenar la violencia, sino que también condenar y aislar a aquellos sectores que no la condenan públicamente. También, dicen en La Moneda, que han iniciado diálogos con sectores políticos.

Tras ello, Blumel apuntó que debe haber "claridad al respecto", destacando que "hay sectores de la oposición que tienen vocación democrática indiscutible", pero que también "hay un sector minoritario que, al menos, nos generan dudas que tengan una convicción democrática real".

El jefe de gabinete ejemplificó con "aquellos que plantean que hay que oponerse a la actuación de las policías u otros planteamientos muy irresponsables y que confunden lo que es la violencia, que es inaceptable e incompatible con la democracia, con el orden público y la seguridad que se radica en las policías, a través del uso de la fuerza legítima".

Las palabras de Blumel parecieron una alusión al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El militante del Partido Comunista afirmó el fin de semana que en su sector sí condenan la violencia, pero planteó que "el pueblo tiene derecho a defenderse si la legitimidad del uso monopólico de la fuerza se pierde", la cual -a su juicio- "Carabineros, las FF.AA. y el Gobierno hace rato que están perdiendo".

"El pueblo tiene derecho a defenderse": Daniel Jadue indigna a la UDI, que lo acusa de "vulnerar la democracia" #CooperativaContigo https://t.co/eUJFCTSsgN pic.twitter.com/oSEQoyzp8R — Cooperativa (@Cooperativa) February 23, 2020

PC arremete contra "intereses" del Ejecutivo

El diputado Guillermo Teillier, presidente del PC, respondió al Gobierno afirmando que "al Presidente le interesaría mucho dejar fuera de la ley al Partido Comunista y de criminalizar el movimiento social".

Pero, agregó, "una cosa que ellos no pueden revertir es que el Partido Comunista es un partido enraizado en las organizaciones sindicales, sociales y que es escuchado", mientras que "el que está quedando cada vez más aislado es Piñera".

"¿Qué violencia tenemos que condenar? Nosotros hemos dicho que estamos en contra de los saqueos, en contra de los incendios, pero no vamos a denostar contra la manifestación social y la legítima protesta", sostuvo.

UDI pide "apoyo explícito" de otros sectores a Carabineros

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, que ya había cuestionado duramente el planteamiento de Jadue, comentó que esperan "que la oposición, sobre todo la izquierda, haga algo más que decir que no está de acuerdo con la violencia".

"Acá la pregunta es que si no están de acuerdo, entonces cómo la combatimos. Entonces pongámonos de acuerdo", dijo, a la vez que emplazó: "Ojalá este llamado signifique no sólo una declaración pública, sino también un respaldo explícito a Carabineros. Si no los apoyamos, si no los empoderamos, yo me pregunto cómo".

Timonel PS evita "debates artificiales" tras carta de figuras de ex Concertación

Otro asunto que ha rondado esta jornada en la oposición es el llamado que hicieron, a través de una declaración pública, más de 200 figuras de los gobiernos de la Concertación (1990-2010) y de la Nueva Mayoría (2014-2018) a la unidad del país frente a la crisis social. El asunto al respecto es que la carta no fue suscrita por los actuales timoneles de los partidos que conformaron esas coaliciones.

Sin embargo, salió a descartar cualquier tipo de tensión el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien precisó que "nosotros estamos comprometidos con la unidad, por tanto no vamos a generar debates artificiales".

"El debate sustantivo aquí es entre quienes estamos con el Apruebo y quienes están con el Rechazo. Las distintas opiniones son legítimas, estamos en democracia, y nosotros no descalificamos a nadie; al contrario, valoramos los distintos énfasis que ponen los sectores democráticos en este esfuerzo, pero si hay un debate de fondo es entre la Constitución de la dictadura y una Constitución nacida en democracia", concluyó.