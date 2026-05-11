Megarreforma: Centros de pensamiento de oposición presentaron propuesta al Gobierno

La tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast, entró en una fase de definiciones estratégicas en el Congreso. Y mientras algunos sectores barajan cientos de indicaciones, otros partidos han optado por la cautela y la focalización.

En el marco de esta discusión, la Red de Centros de Pensamiento Progresista y diversas bancadas del oficialismo (PS, FA, PC, PPD y PL) pasaron a la ofensiva y presentaron documentos técnicos con alternativas al proyecto original del Ejecutivo, que incluye una importante rebaja de impuestos a las grandes empresas, lo que ha sido calificado por la oposición como una reforma tributaria encubierta.

El documento principal, titulado "Crecimiento, empleo y responsabilidad fiscal", busca subsanar lo que consideran vacíos críticos en materia de fomento al trabajo.

La diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) fue enfática al señalar que la propuesta actual carece de incentivos reales para la empleabilidad: "A la intransigencia del ministro Quiroz le respondemos con propuestas. Este proyecto de ley no crea más empleo, por lo mismo nosotros presentamos alternativas. El fortalecimiento del subsidio unificado al empleo es una de ellas, o también el poder avanzar en sala cuna para Chile".

Asimismo, la parlamentaria criticó duramente la falta de perspectiva de género en la iniciativa legislativa del Ejecutivo: "En este proyecto de ley de Reconstrucción Nacional no hay ni una sola palabra respecto al empleo femenino ni ninguna propuesta que se haga cargo de ello".

Y mientras se habla de sumar indicaciones, el diputado Jaime Coloma (UDI) defendió una estrategia de mínima intervención pero de alto impacto.

El integrante de la Comisión de Hacienda, explicó la postura de su bancada: "Nosotros hacemos un trabajo serio, responsable y sobre todo focalizado, presentando solo dos indicaciones, porque esto no se trata de competir por quién presenta mil o mil quinientas indicaciones, sino de legislar con seriedad. Chile necesita que esta reforma avance y que no se transforme en una batalla de obstrucciones como lo ha hecho la izquierda".

Las propuestas de la UDI se centran específicamente en la exención de contribuciones para adultos mayores y la continuidad de la capacitación en las Pymes.

El factor Corte Suprema y el riesgo regulatorio

Más allá de la disputa parlamentaria, ha surgido una preocupación técnica de alto nivel. La Corte Suprema emitió observaciones sobre el impacto medioambiental del proyecto, advirtiendo que el diseño actual podría ser perjudicial para el erario público.

Según se reportó, el máximo tribunal del país alertó que la reforma "podría hacer que el Estado termine operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada".

Esta observación ha encontrado eco en sectores de Renovación Nacional, donde el diputado Diego Schalper manifestó la necesidad de atender estos reparos para evitar complicaciones futuras en la implementación de la ley.