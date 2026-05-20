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Tópicos: País | Política | Municipales

Alcalde de San Bernardo ante amenazas: "No hay lugar en Chile donde la gente hoy se sienta segura"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Christopher White abordó las intimidaciones que recibió por borrar un mural vinculado a barras bravas y advirtió que la delincuencia ha escalado a niveles de violencia inéditos.

"Encontramos gente acribillada, asesinada en las riberas del río, y lo que uno va observando es que hay una maldad que crece a una velocidad exponencial", manifestó en Cooperativa.

Alcalde de San Bernardo ante amenazas:
 ATON (archivo)

"No es que los hechos no estén ocurriendo, lo que pasa es que la gente muchas veces por temor o por desesperanza no denuncia", enfatizó White.

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El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), se refirió a las amenazas de muerte que recibió tras un operativo para borrar un mural vinculado a barras bravas en el Estadio Municipal de su comuna y aseguró que actualmente no existe lugar en Chile "donde la gente se sienta segura".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal manifestó su preocupación por el nivel de violencia que atraviesa el país, apuntando a la ocurrencia de hechos "que antes parecían de película, como eran los secuestros y la extorsión: hoy día lamentablemente son más habituales de lo que uno quisiera".

"Encontramos gente acribillada, asesinada en las riberas del río, y no solo en mi comuna, pasa en comunas vecinas también. Por lo tanto, lo que uno va observando es que hay una maldad que crece a una velocidad exponencial", alertó.

En ese sentido, el alcalde White planteó que "no hay lugar en Chile donde la gente hoy día se sienta segura, y eso tiene que ver con percepción pero también con una realidad que muchas veces se esconde bajo la alfombra... No es que los hechos no estén ocurriendo, lo que pasa es que la gente muchas veces por temor o por desesperanza no denuncia".

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