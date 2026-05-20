Alcalde de San Bernardo ante amenazas: "No hay lugar en Chile donde la gente hoy se sienta segura"
Christopher White abordó las intimidaciones que recibió por borrar un mural vinculado a barras bravas y advirtió que la delincuencia ha escalado a niveles de violencia inéditos.
"Encontramos gente acribillada, asesinada en las riberas del río, y lo que uno va observando es que hay una maldad que crece a una velocidad exponencial", manifestó en Cooperativa.
"No es que los hechos no estén ocurriendo, lo que pasa es que la gente muchas veces por temor o por desesperanza no denuncia", enfatizó White.