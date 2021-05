Contendora de Matthei en Providencia: "Mi única desventaja es que soy menos conocida"

En la antesala de la mega elección, la única candidata de oposición que busca sentarse en el sillón alcaldicio de Providencia, Verónica Pardo, reconoció que "mi única desventaja es que soy menos conocida" que la actual jefa comunal, Evelyn Matthei (UDI).

"¿Pero quién no es menos conocida que una alcaldesa, que por ser candidata presidencial, sale todos los días en todos los medios, y que negándose a debatir me ha impedido que la gente me conozca como debiera conocerme?", fustigó en El Diario de Cooperativa.

En ese sentido, volvió a cuestionar que la gremialista tomara tanto tiempo en transparentar su opción presidencial: "no es posible tener una candidata vaya a la elección sin decir cuáles son sus verdaderas intenciones. Eso se ha castigado en la calle, la gente me lo ha dicho, porque con Providencia no se juega".

Por otro lado, pese a admitir aquel desconocimiento, la independiente dijo tener "la certeza de que voy a ser la próxima alcaldesa", por cuanto "soy una mujer de liderazgos de toda mi vida, y he podido desarrollar proyectos con objetivos claros, sumando equipos, sumando personas, logrando propósitos".

"Hoy día me pongo al servicio de la comuna: salgo de una asamblea, y desde ahí gano unas primarias ciudadanas con un 42 por ciento, y hoy día represento una forma de hacer política que la ciudadanía está pidiendo", remarcó Pardo.