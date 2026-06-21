Nueva directiva FRVS liderada por Mulet y Valenzuela buscará disputar espacio del "populista" PDG

La Convención Nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) eligió a su nueva directiva para el período 2026-2029, que estará encabezada por el diputado Jaime Mulet como presidente y el exministro de Agricultura Esteban Valenzuela como primer vicepresidente.

La mesa también la conformará la exconcejala de Pudahuel Mónica Sánchez, como secretaria general; mientras que Gemita Álvarez, Diego Durán e Iris Morales asumirán como segunda, tercer y cuarta vicepresidenta, respectivamente.

Mulet señaló que las prioridades de su conducción serán "fortalecer a la FRVS en todas las regiones de Chile, desarrollar un congreso ideológico durante el segundo semestre de 2025 y preparar el partido a través de capacitaciones, formación para la militancia y los futuros candidatos a alcaldes, alcaldesas, concejales, consejeros regionales y gobernadores".

"El colectivo se encuentra en muy buen pie después de la pretensión del Servicio Electoral de eliminarlo de los registros", aseveró Mulet.

El diputado por Atacama reafirmó que la FRVS "es de centroizquierda" y se está impulsando "una oposición clara, pero constructiva".

"Disputar el espacio por donde penetra el populismo del PDG"

"El país tiene problemas que se arrastran en los últimos cinco gobiernos: el déficit es real, la deuda es elevada y el desempleo corroe a casi un millón de chilenos. Por ello, debemos hacer un esfuerzo por abrir espacios con claridad hacia el centro político", instó el excandidato presidencial.

"Debemos buscar acuerdos amplios que den seguridad y estabilidad para generar empleo y recuperar crecimiento, sin debilitar el medio ambiente y, de esta forma, disputar el espacio por donde penetra el populismo del PDG", enfatizó el recién electo presidente.

El líder de la colectividad agregó que están "en todo Chile" y que seguirán "defendiendo con fuerza los temas verdes, la descentralización del país y los derechos sociales".