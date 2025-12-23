Oficialismo evalúa cónclave para coordinar rol opositor ante Gobierno de Kast

Luego de la derrota en el balotaje presidencial, el oficialismo sigue reflexionando sobre el rol que adoptará y las coaliciones que formará en los futuros cuatro años como oposición, ante el próximo Gobierno de José Antonio Kast.

Mientras que la Democracia Cristiana tiene incertidumbre con quién pactar el próximo año; el PPD refuerza el llamado a crear un bloque de centroizquierda sin el Frente Amplio ni el Partido Comunista; y estos partidos instan a los demás a generar autocrítica de la fallida empresa presidencial de Jeannette Jara, el sector llamó a un cónclave para tomar definiciones.

El denominado "gran cónclave oficialista" buscará citar a las fuerzas del progresismo -desde la DC hasta el PC- a fines de enero como fecha tentativa, aunque la metodología y el lugar no son acordados todavía.

Se presume que los propósitos de la instancia serán dos: fijar coordinaciones ante los futuros cuatro años como oposición; y evitar que sigan las "pasadas de cuenta" tras la derrota presidencial.

Jara reapareció en celebración de fin de año de Horizonte Ciudadano

En un nuevo acto de unidad, el oficialismo acudió a la fiesta de fin de año que hizo la Fundación Horizonte Ciudadano, ente dirigido por la expresidenta Michelle Bachelet.

En la instancia, reapareció públicamente la excandidata Jeannette Jara por primera vez después de su fracaso en el balotaje.

"(Con ella) pudimos compartir un muy buen ánimo y en un ambiente de fraternidad y unidad, que es el llamado permanente que hacemos desde nuestro sector para seguir construyendo nuestro país", afirmó la timonel Partido Socialista, Paulina Vodanovic.