Con Jara y Vallejo, el Partido Comunista celebró su primer Comité Central posderrota presidencial

El Partido Comunista (PC) realizó este sábado su primer comité central tras la campaña presidencial de 2025, instancia que estuvo marcada por el regreso de dos militantes clave en la colectividad: la excandidata presidencial Jeannette Jara y la otrora ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

Uno de los temas a tratar en el encuentro, realizado en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), fue el proceso de "reflexión" de que tuvo la también exministra del Trabajo durante los últimos meses, tras ser derrotada por José Antonio Kast en las presidenciales de 2025.

La idea del partido era que Jara explicara los motivos que la llevaron a manifestar públicamente que consideraba abandonar el PC durante la campaña presidencial, consignó El Mercurio.

Aunque finalmente la excandidata decidió permanecer como militante, su conducta generó molestia en figuras tradicionales de la colectividad, como el timonel Lautaro Carmona, la exdiputada Carmen Hertz, el otrora alcalde Daniel Jadue, y el exconvencional Hugo Guriérrez.

A principios de semana, Carmona dijo -en entrevista con radio Duna- que no tenía "registros en mis 50 años de militancia de procesos de reflexión (...). Lo que viene ahora es que todos conozcan la razón y cómo concluyó, eso es parte del debate del sábado".

Según indicó el diario, desde el entorno de Jeannette Jara señalaron que la exministra está enfocada en la puesta en marcha de su consultora y en el respaldo de su gestión como titular del Trabajo, que incluyó hitos como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones y la ley de 40 horas.

Escaramuzas entre los distintos rostros del partido

El encuentro también estuvo marcado por escaramuzas previas, en los últimos meses, que surgieron entre distintas figuras del PC.

Entre ellos se encuentra la carga que enviaron Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo, cuando los tres eran ministros de Estado, contra los dichos de Daniel Jadue (cercano a Lautaro Carmona), lo que generó un conflicto que aún permanece en la directiva del partido.

Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, explicó que uno de los objetivos de la cita es reforzar la idea de que no existe "una cacería de brujas y que se debe poner la unidad en el centro; debemos poner la unidad en el centro pero debemos tener una autocrítica profunda de la dispersión que existe actualmente".

En ese sentido, desde la colectividad explicaron que la premisa es dejar de lado, aunque sea de manera temporal, las diferencias al interior del partido y enfocarse en la contingencia mediante un rol crítico frente a la instalación del Gobierno de Kast.