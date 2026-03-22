Ley 40 Horas: Gobierno prepara cambios para flexibilizar aplicación

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, detalló los cambios que prepara la cartera para flexibilizar la aplicación de la Ley de 40 Horas.

En conversación con Pulso, Rosende afirmó que "la Ley de 40 Horas se va a mantener intacta en su cronograma, que es lo que hemos dicho. En abril vamos a tener 42 horas semanales y en el 2028 se llegará a las 40 horas semanales. En ese sentido, no hay ningún tipo de cambio".

El subsecretario señaló que han "sido bastante claros: la reducción de una hora diaria va a seguir siendo así en jornada de cinco días. El dictamen está conforme a la Ley de 40 Horas y a su ley interpretativa, por lo que vamos a seguir en el mismo rumbo".

En cuanto a las modificaciones, la autoridad detalló que buscan reformular tres aspectos de la aplicación de la iniciativa: banda horaria, artículo 22 inciso 2 y la hora de colación dentro o fuera de la jornada de trabajo.

"El foco está en las medidas de flexibilidad contempladas por ley, pero que se subutilizan"

Rosende también precisó que "el foco está en mejorar su implementación y trabajar en la utilización de medidas de flexibilidad que ya establece la ley, pero que de alguna forma están subutilizadas como las bandas horarias, ciclos de trabajo, descansos compensatorios, todas medidas que permiten adaptar la jornada a la realidad de las personas y de las empresas".

En esta línea, defendió la idea de incorporar una mayor flexibilidad a la jornada laboral: "Cuando hablamos de flexibilidad hablamos de cómo se distribuyen las horas de trabajo y no de reducir derechos laborales. Y también fuera del horario laboral de las personas, en la vida familiar", indicó.

Y aseguró que "con esta revisión de dictámenes no se pretende hacer elegir entre derechos laborales y empleo, sino que lograr ambos objetivos. Para eso requerimos ajustes responsables, diálogo y también evidencia".

Respecto a la aplicación de la banda horaria, el subsecretario sostuvo que "muchas veces existen acuerdos internos entre los propios empleadores y trabajadores para aplicarla, pero la DT se transforma, en virtud de las interpretaciones que ha dado hasta ahora de la ley, en la piedra de tope, y creemos que eso no puede seguir existiendo".

Otro cambio tiene relación con el inciso que excluye de la jornada laboral a cierto tipo de funciones. Rosende manifiesta que la actual interpretación de la DT es muy restrictiva, "incluso más allá del espíritu de la ley".

La tercera modificación revisará cómo se considera la colación en la jornada de 40 horas semanales. Ante ello, "el subsecretario planteó que "lo que queremos es que esto no se transforme en una reducción horaria que vaya más allá del espíritu que tuvo desde un principio la Ley de 40 horas".