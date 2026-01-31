El balance del senador Nuñez: Cometimos errores y fuimos parte de un Gobierno con limitaciones

El senador Daniel Núñez (PC) realizó una autocrítica de los cuatro años de gestión de la Administración de Gabriel Boric y reconoció que -desde su colectividad- se "cometieron errores" y que formaron parte de "un Gobierno que ha tenido limitaciones".

En conversación con El Mercurio, el parlamentario por la Región de Coquimbo afirmço que "tenemos la experiencia en los últimos 10 o 12 años de ser parte de un Gobierno, por lo tanto, creo que hemos aprendido bastante bien a desempeñarnos en un Gobierno; como también nos ha tocado estar en el lugar de ser oposición, así que no tenemos ningún problema en el papel que nos toque desempeñar", aseguró el legislador.

En ese sentido, se refirió al papel que desempeñó la tienda comunista durante la gestión del actual mandatario: "Hemos tenido un papel destacado en el Gobierno del Presidente Boric, lo que, por supuesto, nos entrega responsabilidades; hemos cometido errores y hemos sido parte de un Gobierno que ha tenido limitaciones, es parte del proceso de autocrítica", expresó.

"Nosotros tenemos que hacer una reflexión como PC respecto de nuestra experiencia de Gobierno y, en eso, tenemos que sacar las reflexiones con mucha calma. Es un debate político que viene en los próximos meses", complementó.

Respecto al balance de la agenda legislativa del actual Ejecutivo, el legislador apuntó: "En materia de negociación colectiva llegó muy tarde. El proyecto de ley que establece negociación colectiva por ramas o sectores de la producción, con la atomización que hay de las formas productivas, hay una tendencia estructural al debilitamiento de los sindicatos. Yo echo de menos ese proyecto de ley, que fue anunciado en las últimas semanas y eso más parece un saludo a la bandera que una voluntad real".

"La verdad es que el Gobierno no tenía el control de la agenda legislativa, eso estaba impuesto por quien tenía mayoría en la Cámara y en el Senado y, en este caso, la derecha tenía mayoría en la comisión de Seguridad, pero me parece a mí era clave que la promulgación se hiciera con los plazos normales y eso hubiera permitido recurrir al Tribunal Constitucional, que yo creo hubiese corregido algunos de los errores garrafales que tiene esta ley", explicó, respecto a la tramitación de la Ley Naín-Retamal.

Oposición "constructiva" al Gobierno de Kast

El senador Núñez también abordó el rol opositor que tendrá el PC tras el cambio de mando del 11 de marzo y aseguró que desde su partido "estamos en disposición a conversar la agenda de seguridad que tenga el Gobierno de José Antonio Kast. Por ejemplo, presenté el proyecto de tipificar la usura extorsiva, que afecta a las ferias, el llamado 'gota a gota'.

Respecto a materia económica, el militante del PC reconoció que "no estamos de acuerdo con lo que se ha dicho de rebajar impuestos a las grandes empresas y tampoco compartimos que se pueda desregular a mansalva, como las 40 horas o la indemnización por años de servicio".

Sin embargo, el parlamentario afirmó que el PC será "una oposición que nosotros hemos llamado va a ser constructiva, es decir, va a mirar, va a estudiar las propuestas del Gobierno, no va a priori a rechazarlas, pero va a ser muy claro que no estamos disponibles a retroceder en conquistas sociales ni en libertades, y también vamos a proponer".

"El PC no decreta si hay movilizaciones"

Frente a la pregunta sobre una eventual oposición movilizada por parte de su partido, Núñez enfatizó que "el PC no decreta si hay o no movilizaciones".

No obstante, señaló que si "el Gobierno de José Antonio Kast aplica un recorte fiscal como el que se ha anunciado de millones de dólares draconiano y termina con derechos sociales, restringe la gratuidad en la educación, paraliza obras públicas emblemáticas y termina con subsidios, no vamos a ser los comunistas los que decretemos la movilización, la gente va a salir sola, porque es su legítimo derecho a manifestarse en democracia".

Finalmente, el legislador adelantó que "tenemos la responsabilidad política y el PC está apostando a la unidad de las fuerzas progresistas para el período que viene. Yo no imagino que al 11 de marzo siga este clima de recriminaciones o de división y que terminemos regalando espacios de poder en la Cámara de Diputados a la derecha, no me lo imagino".