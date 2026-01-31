Magdalena Piñera: No creo que Chile sea un país que se cae a pedazos

A casi dos años de la muerte de su padre, Magdalena Piñera analizó el legado del fallecido expresidente Sebastián Piñera, reconociéndolo como un "extranjero en la derecha", además de su cercanía con el actual Mandatario, Gabriel Boric.

En conversación con Revista Sábado, la hija mayor de los Piñera Morel afirmó que su papá creía en una sociedad "basada en justicia social, en libertad", apuntando a documentos que escribió en los años 80, en los que hablaba de "cómo generar oportunidades para que todos puedan desarrollar sus proyectos de vida, de acuerdo a sus talentos e intereses, pero siempre con una sociedad de seguridad (...) Él hizo la primera línea de la pobreza en Latinoamérica".

En esa línea, planteó que también era un "extranjero en la derecha", porque "tenía esa cosa más liberal. Él creía en la libertad, la libertad con solidaridad, y creía que nosotros no somos personas únicas en el mundo, sino que convivimos en sociedad. Entonces ahí había una mezcla de principios que estaban en los dos lados".

"Era una persona especial y creo que esa diferencia fue la que lo llevó a él a liderar y ser el primer presidente de centroderecha desde la recuperación de la democracia (...) Creo que si Chile Vamos se queda, o cualquiera, en su reducto, y no es capaz de moverse, de sentarse en una mesa a persuadir, dejarse persuadir, llegar a acuerdos, ceder, ampliar, no va a poder avanzar", aseveró.

Magdalena Piñera sostuvo que su padre tenía "esa capacidad de abarcar espacios mucho más grandes, que fue lo que le permitió a la centroderecha tener vocación de mayoría, porque uno puede tener un proyecto político súper claro, que a lo mejor puede ser perfecto para Chile, pero sin vocación de mayoría no vas a tener el poder de ejecutar ese proyecto".

Y relató que se lo comentó al Presidente electo, José Antonio Kast, en su reunión tras la ganar la primera vuelta: "Conversamos y ahí le comenté que es importante la amistad cívica. Le dije: 'Creo que hay una crítica con base de que los republicanos no se mueven de sus ideas', y lo importante que es el diálogo, aprender a ceder y a dejar detrás cosas. Y creo que lo ha hecho".

"El Presidente Boric es una persona que hoy día admira, a pesar de las diferencias legítimas, a mi papá"

Por otro lado, destacó la cercanía entre Gabriel Boric y su padre, pese a las diferencias que tenían: "Habló muchas veces con el Presidente Boric, muchas, en privado".

"Yo creo que el Presidente Boric, y lo dijo así en su discurso, aprendió a conocer a Sebastián Piñera y a darse cuenta, primero, que es difícil gobernar. Y que él fue un estadista que siempre puso a Chile por delante (...) Es una persona que hoy día admira, a pesar de las diferencias legítimas, a mi papá", afirmó.

En ese sentido, reflexionó que "no creo que Chile sea un país que se cae a pedazos, sí que podría haber estado mucho mejor con otro gobierno, o al menos con otras autoridades en algunas áreas que lo han hecho mal".

El Gobierno de Boric tiene "muchas áreas que han sido muy malas, pero ha tenido otros aciertos", dijo la mayor de los Piñera, celebrando el trabajo en Educación, Cultura, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, sin embargo, reparó en Vivienda, donde lamentó: "La reconstrucción de 12 casas en dos años es impresentable".

No obstante, afirmó que "no creo que los medios de comunicación muestren solo cosas malas. Yo creo que nos envenenamos, que está bien, hay un problema de seguridad importante, y hay una penetración del narcotráfico que es grave. Pero Chile es un mejor país de lo que mucha gente cree".