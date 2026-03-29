Jara: El Gobierno es una ultraderecha como tal y no ha impulsado la agenda prometida al país

La excandidata presidencial de la centroizquierda Jeannette Jara criticó las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Kast en materia de recortes fiscales, eventuales reducciones sociales, política exterior y seguridad, y afirmó que corresponde a "una ultraderecha que está gobernando y que está actuando como tal".

En una entrevista con La Tercera, la exministra del Trabajo señaló que podría dar el beneficio de la duda "si uno pensara en un Gobierno que está dispuesto a conversar. Pero lo que ha hecho, por el contrario, es dar señales de que tenía su agenda propia -y que está bien que la tenga, porque ellos ganaron la elección-, pero el punto es que es mucho más profunda de lo que uno podría haber previsto".

Por ejemplo, "este (recorte a cada cartera de un) 3% que han anunciado de ajuste fiscal no tiene sentido en el contexto de lo que Chile vive, entre otras cosas porque el gasto fiscal está comprometido por ley. ¿Por qué razón les cortan la gratuidad a los mayores de 30 años? Por ideología. Porque ellos no mueven nada la aguja del gasto fiscal. Son menos del 1%", sostuvo la otrora contendora de Kast en el balotaje.

"Lo peor es que de la emergencia de seguridad, que fue la que explotaron electoralmente, no se han hecho cargo. Ni en lo más mínimo. Están construyendo una zanja, mostrando en los matinales cómo cavan terreno. (Pero) el problema migratorio no se va a solucionar con eso", aseveró Jara.

Además, "no hay ninguna medida más que el anuncio en algún minuto de que les iban a expropiar los fondos de pensiones a los extranjeros para que con eso se pagaran los viajes de expulsión, lo cual es insólito. No hay medida; siendo temas más urgentes, una habría esperado que fueran las primeras que tomara el Gobierno", expresó.

De hecho, "los temas que está interviniendo no tienen que ver con seguridad y migración, sino con medioambiente, con educación, con derechos laborales... por algo está cuestionando la Ley de 40 Horas. Lo que está haciendo el Gobierno en sus primeros días es desplegar su agenda propia y no la que comprometió con el país", remató la militante comunista.

El "Estado en quiebra" y el apriete de cinturón "es parte de su relato"

La exabanderada presidencial del progresismo también criticó el relato de la Administración Kast en torno al estado de las arcas fiscales: "(Dicen que al Estado) lo dejaron en quiebra porque se robaron todo, por eso hay que ajustarse el cinturón. Y no es así la realidad chilena", manifestó.

"Cuando a uno lo eligen, lo hacen para administrar los problemas y resolverlos y no para echar la culpa al Gobierno anterior. No tengo duda de que el Presidente Kast ganó con una mayoría importante y que tiene que tener tiempo para desarrollar su Gobierno, pero decir que el Estado está en quiebra es de extrema gravedad", fustigó Jara.

Con ello, "lo que hacen es poner a Chile en una muy mala imagen internacional, a fin de poder cumplir con objetivos ideológicos de, primero, apretarse el cinturón; y segundo, hacer un sacrificio que después va a rendir su fruto. La diferencia para las ultraderechas es que Chile tiene características propias. Y por eso, en dos semanas la gente se lo ha hecho saber al Gobierno del Presidente Kast con su baja en la aprobación", afirmó.

"Ahora, respecto de este relato de que no hay plata, es curioso porque se cruza con las iniciativas que buscan, a la vez, bajarles los impuestos a los que más ganan. Entonces, hay una inconsistencia grande en el relato del Gobierno que la gente, al poco tiempo, se va a empezar a dar cuenta", aseguró la exministra.

En definitiva, "hay una ultraderecha que está gobernando y que está actuando como tal, como cuando hacen el anuncio al día posterior del retiro de la candidatura de la presidenta Bachelet (a liderar la ONU). Además de vergonzoso, lo que hacen es tratar de cambiar la agenda", subrayó.