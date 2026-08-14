Natalia Duco vivió entrre lágrimas su salida del ministerio del Deporte
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Natalia Duco vivió entrre lágrimas su salida del ministerio del Deporte
La ahora exministra del Deporte Natalia Duco lució visiblemente afectada tras sellarse formalmente su salida de la cartera con el nombramiento por parte del Presidente José Antonio Kast del abogado Francisco Riveros.
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