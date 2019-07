Partido Comunista enfrenta coletazos de acusación de Jadue contra Bachelet

Los dichos del alcalde Daniel Jadue contra la ex Presidenta Michelle Bachelet siguen generando coletazos al interior del Partido Comunista.

Jadue acusó el fin de semana, en una entrevista, a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU de haber apoyado acciones golpistas contra el chavismo; tras su duro informe sobre Venezuela, y ayer le ofreció disculpas señalando que su "intención nunca fue atacarla".

Según La Tercera, el jefe comunal decidió ofrecer excusas a la ex Mandataria -con quien tiene una muy buena relación- de manera personal y no motivado por la cúpula de su partido, con la que sí conversó los coletazos de sus declaraciones.

En este escenario, la diputada comunista Karol Cariola se desmarcó de las expresiones de Jadue y abogó por una "transformación" del PC, con una renovación de sus liderazgos e ideas.

"Me interesa que haya una renovación de las ideas en el PC, más que una renovación de las personas - aludiendo a los 10 años que lleva Guillermo Teillier al mando de la colectividad-. La renovación política del partido tiene que ver con revitalizar nuestras ideas más que una renovación de rostros", dijo a El Mercurio.

En ese sentido, Cariola manifestó que "lo importante es estar en un proceso de transformación permanente. Debe haber un proceso de transformación del PC desde las bases, con sus principios, con una mirada de futuro, pero me parece que las nuevas y viejas generaciones se pueden encontrar siempre que hagamos síntesis. El PC fomenta nuevas formas de hacer política, y en ello se deben fomentar nuevos y diversos liderazgos".

Sobre los dichos de Jadue sobre Bachelet, la diputada sostuvo que "él tendrá que dar sus propias explicaciones. No lo he visto personalemente, porque estaba en Palestina. Pero yo no pongo en duda el rol demócrata de Bachelet, porque personalemente tengo una alta admiración por el rol de la expresidenta como mujer".

Guitiérrez llamó a discutir en las instancias internas

Aunque enfatizó que "toda discusión es válida", para el diputado Hugo Gutiérrez este tipo de temas deben ser expresados en las instancias internas del PC.

"No sé qué se pueda entender por la palabra 'renovación'. Nosotros definimos la política partidaria cada cuatro años en un congreso nacional en el que determinamos la política a seguir todos los comunistas. En consecuencia, esa política si es que alguien quiere 'renovarla', tendrá que hacerlo en un congreso nacional", dijo el correligionario de Cariola.

Gutiérrez agregó que "toda discusión es válida y nosotros creemos que sólo la discusión colectiva es la que permite 'renovar' al partido".

J.A. Lagos minimizó el episodio

Por su parte, el panelista de El Primer Café de Cooperativa e integrante de la comisión política del PC, Juan Andrés Lagos, dijo que las declaraciones iniciales de Jadue "tienen que ver con una situación puntual" y que lo importante son las posteriores disculpas.

"Eso, para mi gusto, es lo que importa. Por tanto, en el caso del Partido Comunista, toda esta suerte de movimiento telúrico que se quiere dar no tiene mucho que ver con la realidad", añadió Lagos.

"He hablado con la presidenta Michelle Bachelet para pedirle disculpas, pues mi intención nunca fue atacarla a ella", dijo Jadue al dar a conocer sus excusas. (Foto: ATON/Archivo)

Chahín valoró disculpas, pero acusó "doble estándar inaceptable"

Para el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, las disculpas de Jadue son valiosas, pero enfatizó que no se puede dejar de lado que este no tuviera la claridad para condenar las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.

"Una cosa es ofrecer disculpas y otra cosa es señalar con claridad que condena las violaciones a derechos humanos en Venezuela, y que eso no tiene ningún tipo de justificación. Respecto a aquello yo no he escuchado al alcalde Jadue", enfatizó Chahín.

Por ello, sostuvo el timonel de la falange, "aquí no hay que confundir una eficiente gestión municipal con alguien que tiene una mirada de la sociedad y del país que se pueda compartir. Desde ese punto de vista, creo yo que el doble estándar que muestra el alcalde Jadue en su visión política es absolutamente inaceptable".