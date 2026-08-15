Libertadores: "Mono" Sánchez y Ampuero destacaron en el equipo ideal de la ida de octavos

Una gran semana tuvieron Universidad Católica y Coquimbo Unido en Copa Libertadores, logrando meritorios empates ante Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente, en el marco de los duelos de ida de los octavos de final.

Como si las igualdades cosechadas en calidad de visitantes no fuera suficiente, Conmebol destacó en el equipo ideal de la semana a un integrante del cuadro "cruzado" y otro del elenco "pirata".

En la tienda precordillerana el seleccionado fue el defensa Branco Ampuero, quien al margen del tempranero gol que recibió la UC, fue fundamental para bloquear los embates albirrojos y que el marcador no fuera más amplio.

Mientras que en el conjunto aurinegro el escogido fue el portero Diego Sánchez. El "Mono" brilló con luz propia con una doble tapada, penal incluido, en el epílogo del cotejo, manteniendo con vida a los "filibusteros", que emparejaron las cifras en el tiempo añadido.

El once estelar lo completan los zagueros Gustavo Henrique (Corinthians) y Gustavo Velásquez (Cerro Porteño); los volantes Joaquín Tobio Burgos (Estudiantes de La Plata), Eduardo (Mirassol), Franco Ibarra (Rosario Central) y Lucas Paquetá (Flamengo); y los delanteros Keny Arroyo (Cruzeiro), José Manuel López (Palmeiras) y Michael Estrada (Liga de Quito).

Es importante recordar que la revancha entre Católica y Estudiantes será el martes a las 20:30 horas en el Claro Arena. Coquimbo, en tanto, recibirá a Platense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso desde las 18:00 del miércoles.