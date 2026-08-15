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Tópicos: Mundo | España

Policía marroquí dispersó a migrantes que intentaban cruzar a Ceuta

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Los operativos se concentraron en una zona montañosa cercana a la frontera con el enclave español.

Alrededor de 30 personas fueron interceptadas y los agentes mantienen un amplio despliegue para localizar a otros grupos.

Policía marroquí dispersó a migrantes que intentaban cruzar a Ceuta
 EFE
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Las fuerzas de seguridad de Marruecos dispersaron este sábado con gases lacrimógenos a decenas de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que intentaban cruzar irregularmente la frontera con la ciudad española de Ceuta.

Los incidentes se registraron en una zona montañosa ubicada a unos tres kilómetros del límite fronterizo, en las afueras de Fnideq -Castillejos en español-, según constató la agencia EFE.

El operativo contó con apoyo de helicópteros y dejó alrededor de 30 personas interceptadas. Algunas portaban picos y otras herramientas que, según las autoridades, presuntamente utilizarían para intentar superar la valla fronteriza.

Durante la jornada se produjeron varios intentos de cruce protagonizados por grupos de migrantes. Las fuerzas marroquíes, acompañadas por perros, permanecen desplegadas en los alrededores de Fnideq para localizar a personas escondidas en el sector.

Amplio despliegue de seguridad

Miles de efectivos fueron movilizados por Rabat ante una convocatoria difundida en redes sociales que llamaba a realizar un cruce masivo hacia Ceuta este sábado.

La convocatoria surgió después de los acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas llegaron al enclave español por tierra y mar.

Organizaciones humanitarias cifran en al menos 141 las personas fallecidas durante esos episodios.

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