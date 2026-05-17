Javier Leturia, vicepresidente de Republicanos: Un gobierno 100% republicano sería un error

El abogado Javier Leturia, vicepresidente del Partido Republicano, analizó el proyecto de la colectividad y respaldó cómo el Presidente José Antonio Kast, fundador de la formación, no ha abandonado la batalla cultural a través de su Gobierno, pese al apoyo transversal de la derecha.

Leturia definió en La Tercera que el proyecto republicano es "de futuro, en primer lugar. No es una cosa inmediata; es un modelo de sociedad, reforzando los principios de la sociedad libre, y eso implica necesariamente un enfoque muy directo en las urgencias sociales y en los más desvalidos".

"Un proyecto republicano, en la forma de hacer política, es un proyecto austero, alejado de las prebendas y muy enfocado en la gente", aseguró, agregando que se busca orientar la política hacia un gobierno, "sobre la base de que no hay nadie por sobre la ley, que no hay privilegios para los políticos, sino que, todo lo contrario, que la política es una forma de servicio, una vocación donde no se buscan beneficios personales, sino que contribuir a un mejor país y ayudar a la gente".

Lo anterior, aseveró, lo ve en la Administración de Kast: "Sin perjuicio de las trabas que puede haber para echar a andar la máquina desde un comienzo (...) ese es el objetivo del gobierno: las urgencias sociales. Es un gobierno de emergencia. Ordenar la casa es lo primero y, luego, la economía; avanzar en temas de seguridad, enfocarse en darle una mejor vida a la gente, sobre todo a los que están más marginados", agregó.

En cuanto a las críticas sobre que el proyecto republicano implica una restauración conservadora, planteó que "Chile tiene una cultura cristiana occidental y una cultura republicana también, y eso se ha ido debilitando en el tiempo. Entonces, es una restauración republicana, en primer lugar".

"Si a eso se le quiere llamar conservador, que es una defensa de la persona, de la vida, de la familia, de la libertad de la persona para desarrollarse, bueno, no es una vuelta conservadora, sino que es una defensa de ciertos valores que son propios de la cultura cristiana occidental", sostuvo.

Política restauradora

En ese sentido, el vicepresidente republicano aseguró que esos valores se dan "más bien, en una lucha cultural, en un tiempo distinto al del gobierno. Más aún cuando se trata de un gobierno de emergencia que tiene que apagar incendios. Pero, además, las cuestiones culturales, valóricas, no se detienen ni por ley ni por decreto, sino que tiene que haber un cambio en la mentalidad de la gente".

"Primero, lo mejor, es el ejemplo desde el gobierno, en la forma de hacer gobierno, más austero, más eficaz. Y segundo, de ir en la sociedad haciendo que esas ideas vuelvan a estar más presentes. Y eso es un ciclo: Ha habido un debilitamiento de todos esos conceptos, pero también se ve que hay una reacción", planteó.

De todas formas, no quiso calificar de "conservadora" la política que lleva el partido: "Es una cuestión cultural y valórica, pero todo centrado en la dignidad de la persona humana. Eso no es una política conservadora. Restauradora, esa podría ser la palabra".

Igualmente, descartó que el Gobierno de Kast sea ideológico, "es más bien pragmático. Cree en un modelo de sociedad libre, pero lo que hay que hacer aquí es solucionar problemas, echar a andar al país, lograr el desarrollo y generar más empleo y menos pobreza. Y, en lo política, restaurar ese ese espíritu portaliano, republicano, de austeridad, desde el Presidente hacia abajo".

"Un gobierno 100% republicano sería un error"

Por otro lado, el vicepresidente republicano valoró el apoyo transversal de la derecha al Gobierno de Kast, afirmando que "Chile Vamos ha actuado con mucha lealtad, hay gente que aporta mucho por sus capacidades, por su experiencia, y los republicanos tienen que ser generosos. Además, tampoco el Partido Republicano debe convertirse en una bolsa de trabajo".

"La gente quiere tener más representación y decir: 'Nosotros somos los importantes'. Pero no, aquí hay un gobierno que es bastante amplio, con gente que fue de izquierda. Entonces, mientras más amplio sea, mejor, y mientras más representativo sea ante la ciudadanía, también", indico.

No obstante, reparó en que "eso no significa que el gobierno deje de tener una orientación republicana. Lo que pasa es que en el programa de gobierno de cuatro años hay coincidencia y mucha libertad y apoyo de los demás", aseguró.

En ese sentido, apuntó que "muchos quisieran que fuera un gobierno 100% republicano, pero sería un error, porque, con el programa de gobierno, da un poco lo mismo. Por ejemplo, tenemos un muy buen ministro de Agricultura. Ahora, si empiezan a estar en desacuerdo con el plan de gobierno, van a tener que salir".

"El Partido Republicano, si bien es un partido que apoya al presidente, eso no significa que pierda su autonomía y su independencia de juicio. Y si hay proyectos que no se estén impulsando y que se puedan impulsar y que correspondan a lo que nosotros pensamos, lo vamos a hacer", destacó.