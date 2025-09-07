Republicanos se desmarca de red de bots: "No hacemos ese tipo de campaña"

El coordinador de comunicaciones del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, negó este domingo cualquier vínculo con la red de bots y cuentas anónimas utilizadas para atacar a los adversarios de José Antonio Kast, expuestas por un reportaje televisivo.

Si bien, no se expuso una relación directa con el Partido Republicano, se develó que estas cuentas defendían y apoyaban a la colectividad de ultraderecha. Tras la emisión del reportaje, el líder republicano desmintió algún vínculo con este fenómeno.

"Yo me remito a la declaración de José Antonio Kast, debe haber sido a las 24 horas de que la candidata de Chile Vamos comentó esto en una radio, y lo dijo claramente: nosotros no hacemos ese tipo de campaña", aseveró el coordinador Cristián Valenzuela, en conversación con "Estado Nacional" de TVN.

Asimismo, afirmó que "yo puedo hacerme cargo desde mi rol como asesor, como coordinador que se dedica a esto, y yo no tengo ninguna relación con esas personas, no tenemos relación (como colectividad) con esas personas y, por lo tanto, no nos vamos a hacer cargo de eso. No es la forma en que nosotros hacemos política".

Además, consideró que se trata de "un reportaje sesgado, dirigido, que deja muchas implicancias y no se hace cargo de ellas".

En paralelo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó el reportaje en "Mesa Central" de Canal 13 y apuntó que no avanzarán en la polémica y tampoco presentarán acciones judiciales.

Mañalich: Kast representa una polarización de peligro para Chile

El exministro de Salud del Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, criticó en Cooperativa al candidato republicano y aseveró que "representa una polarización de peligro" para el país.

"Esto es una lectura de lo que está ocurriendo en todo el mundo, no solo en Chile. Y en ese sentido, esta polarización, para un país tan moderado como el nuestro, no es extraña. La campaña de José Antonio Kast ha apuntado a que ese mecanismo de polarización siga vigente en el país y ha tratado de sacar partido de eso", aclaró.

"La moderación, el centro, la socialdemocracia o una democracia, de derecha liberal, siguen siendo los ejes fundamentales de la ciudadanía, a pesar de que no estén representados en las dos candidaturas de extremo, pero que sí representa, en mi opinión, la candidata Evelyn Matthei", comentó.