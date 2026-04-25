Tricel revocó la disolución del Partido Federación Regionalista Verde Social

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revocó la resolución del Servel que había declarado la disolución de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), y ordenó mantener su inscripción en el Registro de Partidos Políticos.

En su fallo, el tribunal determinó que el Servel no consideró adecuadamente el criterio de representación parlamentaria vigente del partido al aplicar el artículo 56 de la Ley N°18.603, norma que regula las causales de disolución de los partidos.

El Tricel subrayó que la normativa debe interpretarse resguardando el pluralismo político y el rol de los partidos en el sistema democrático, y que una lectura restrictiva que desconozca la representación efectiva de una colectividad no puede fundar su disolución.

Tras conocerse el fallo, el diputado y vocero de la colectividad, Jaime Mulet, celebró la decisión. "Hemos leído la sentencia y tal como lo habíamos señalado, la Federación Regionalista Verde Social sigue siendo un partido político inscrito en todo Chile y podremos tener candidatos a concejales, alcaldes, diputados, senadores y a la presidencia".

"Un triunfo de la perseverancia, de la gente sencilla, que sueña con un Chile mucho mejor desde los territorios. El Tricel corrigió la injusta y equivocada interpretación del Servel", agregó.

Este sábado se conoció que Evópoli corrió con la misma suerte que el FREVS, luego de que el Tricel también decidiera mantenerlo como partido político vigente en Chile.