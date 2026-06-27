Squella propone ampliar legítima defensa a conductores víctimas de encerronas
La propuesta del timonel republicano, que apunta a modificar el Código Penal, busca que se presuma que la víctima actuó de manera racional para huir o repeler el robo.
"Frente a una encerrona quien actúa en defensa propia desde su vehículo debe contar con toda la protección de la ley, aunque el delincuente termine lesionado", señaló el senador.
"Esperamos que más parlamentarios se sumen a este proyecto y se apruebe lo antes posible", dijo Squella.