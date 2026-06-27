Squella propone ampliar legítima defensa a conductores víctimas de encerronas

El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, presentó un proyecto de ley que busca ampliar la legítima defensa privilegiada a conductores y pasajeros que sean víctimas de "encerronas" o "portonazos".

La propuesta, que apunta a modificar el Código Penal, busca que se presuma que la víctima actuó de manera racional para huir o repeler el robo, incluso si la maniobra resulta con lesiones o la muerte del asaltante. El Ministerio Público también podrá desvirtuar dicha presunción, según consignó Emol.

"Frente a una encerrona quien actúa en defensa propia desde su vehículo debe contar con toda la protección de la ley, aunque el delincuente termine lesionado. Esperamos que más parlamentarios se sumen a este proyecto y se apruebe lo antes posible", señaló el parlamentario a través de su cuenta de X.

La iniciativa surge luego del asesinato de un niño de 12 años que fue arrastrado por kilómetros durante una encerrona en San Bernardo, que también reabrió el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia.