Crimen de niño de 12 años reabre discusión sobre despliegue militar contra la delincuencia

El crimen de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo reabrió el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia.

Frente a la tragieda, el alcalde Christopher White (Partido Socialista) solicitó el despliegue de contingente militar para colaborar en labores preventivas en los sectores más vulnerables de San Bernardo, una petición que evoca los requerimientos levantados previamente por otros jefes comunales del país.

Ante esta urgencia, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, evitó comprometer una respuesta afirmativa inmediata, limitándose a señalar que cualquier medida de esa envergadura requiere de una evaluación profunda y de una planificación estratégica dentro del sistema de seguridad vigente.

Mesura y acuerdos transversales

La discusión fue abordada en El Primer Café por Raúl Soto (PPD), Lautaro Carmona (PC), Agustín Romero (Rep) y Jorge Guzmán (Evópoli), quienes apuntaron a la necesidad de abordar esto con "mesura".

Carmona indicó que "esto merece un debate transversal que permita elevar las capacidades que tengan las policías" porque "las Fuerzas Armadas no tienen preparación para el control interno y podemos terminar afectando una institución y a su vez no resolviendo el problema".

El presidente del PC respaldó que se abra el debate para "fortalecer la misión que tienen las policías, que la debe jugar profesionalmente sin ningún desborde, y que son las que deben darle garantía eficaz a la batalla contra el crimen organizado".

Romero, por su parte, dijo que "cuando uno pide Fuerzas Armadas también tiene que decir con qué atribuciones" porque "no podemos llegar a un Estado que tenga ese tipo de respuesta frente a cualquier situación".

"Para la galería"

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán sostuvo que "las soluciones simples a los problemas complejos generalmente no son viables".

A su juicio, "decir 'saquemos Fuerzas Armadas' sin mucho sustento es simplemente hablar a la galería y no hacerse cargo de los problemas realmente urgentes y necesarios. Yo creo que acá lo que corresponde es un poco de sensatez, de mesura y que se investigue con toda la rigurosidad".

En la misma línea, el presidente del PPD, Raúl Soto, resaltó que este caso "da cuenta de que nuestro país no solamente sigue en una crisis de seguridad, sino que esta se está profundizando. Y se está haciendo bajo una mirada permisiva del gobierno que intenta llevar adelante algunas acciones pero que estas no han sido efectivas, y que las expectativas que se generaron en campaña por parte del Presidente Kast hasta este momento no se están cumpliendo".

Soto enfatizó que "el país requiere una señal contundente y robusta", por lo que llamó a que "nos pongamos de acuerdo en algunas políticas comunes para dar una señal al país. Una de esas puede ser perfectamente, ¿por qué no?, seguir avanzando en lo que se venía haciendo respecto del resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas para complementar los esfuerzos de las policías; otra medida puede ser efectivamente cómo fortalecer herramientas con que estas cuentan hoy día y sus facultades para ser más efectivos en el combate a la delincuencia, y revisar también nuestras instituciones para ver dónde estamos fallando como sociedad".