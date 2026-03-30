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Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Presidenta del PS por Colonia Dignidad: La estrechez fiscal no puede justificar la "indolencia moral"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La senadora Paulina Vodanovic declaró que "uno puede entender que haya restricciones presupuestarias", pero no cómo el Gobierno toma los temas de derechos humanos.

Desde el oficialismo, el senador Javier Macaya (UDI) respaldó la decisión del ministro de Vivienda Iván Poduje.

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La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la anulación de la expropiación de la Colonia Dignidad, ubicada en Parral, informada por el ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje el fin de semana, apuntando a que la revictimización de los afectados.

El Gobierno de Gabriel Boric firmó el decreto de expropiación de 117 hectáreas de terrenos e instalaciones que ya fueron declarados Monumento Nacional en 2016 por estar vinculados a graves violaciones a los derechos humanos de colonos y opositores políticos a la dictadura militar.

Entre ellos, se encuentran lugares como el área urbana de la casa de Paul Schäfer, sector donde se encontró documentación que daba cuenta de la conexión del enclave con entidades represivas del régimen militar, y lugares de inhumaciones y exhumaciones de personas víctimas de desaparición forzada.

No obstante, el ministro Iván Poduje decidió frenar la medida debido al ajuste fiscal y porque en la práctica, argumentó, su cartera no tiene facultad para expropiar.

La decisión fue respaldada por el senador Javier Macaya (UDI), quien señaló en Cooperativa que "primero es prioridad el gasto público que significa esa expropiación, pensando en los desafíos que tiene el país hoy día en materia de reconstrucción, de vivienda, son gigantescos. Y segundo, en términos de legalidad, o sea, el Ministerio de Vivienda tiene facultades para expropiar cuando se trata de proyectos de vivienda, pero cuando se trata de un tema de derechos humanos, hay otras instituciones en Chile que tienen el foco puesto en eso".

Asimismo, descartó un sesgo ideológico en la determinación del ministro: "Me parece que es adecuada la decisión que tomó el ministro Poduje. No hay aquí razones ideológicas. Yo creo que Poduje no tiene ese sesgo y no tengo ninguna duda de que no está tomando esta decisión por esas consideraciones, en un momento donde el gasto hay que focalizarlo donde realmente duele".

"O sea, la memoria es importante, pero son más importantes a mi juicio hoy día los derechos fundamentales de las personas que no tienen vivienda", aseveró.

Paulina Vodanovic: No se puede entender la indolencia con que el Gobierno toma este tema

No obstante, desde la oposición, la decisión ha generado diferentes cuestionamientos y la senadora por la Región del Maule y timonel socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que bajo el argumento de estrechez fiscal no se puede justificar la "indolencia moral".

"Afecta a nuestro país, afecta a las víctimas, las revictimiza. Bajo esta consigna de 'no hay plata', no puede ser que finalmente haya una indolencia moral frente a la sociedad chilena", enfatizó.

En ese sentido, apuntó que "nuestros hijos, nuestras hijas requieren también saber lo que ocurrió en Chile. Y en el caso de Colonia Dignidad, decirles que ahí además murieron personas, se torturaron personas, murió la dirección clandestina del Partido Socialista, que fue cremada y sus cenizas arrojadas al río Perquilauquén".

"Para eso es necesario ese sitio de memoria, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos tan dramáticos y dolorosos como ese. Entonces, uno puede entender que haya restricciones presupuestarias; lo que no se puede entender es la indolencia con que el Gobierno toma estos temas", planteó.

La decisión ha generado reacciones también de exautoridades. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, consideró incomprensible que se reviera el proceso, mientras el otrora ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió la expropiación y señaló que no se ocupó ningún recurso, ya que estaba en proceso debido al alto costo de ejecutarlo.

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