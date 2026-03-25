Vodanovic: Decir que el Estado está quebrado es una "irresponsabilidad enorme"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, planteó en Cooperativa que la declaración del gobierno sobre que el Estado está "quebrado" es una "irresponsabilidad enorme" y que puede llevar al retiro de inversiones en el país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la senadora sostuvo que "esa declaración es de una irresponsabilidad enorme, porque evidentemente nadie invierte en un país que está en esa situación y precisamente el discurso que ha tenido el gobierno es de atraer la inversión".

"Tampoco se condice con la realidad y el análisis aquí debería haber sido más profundo, no tan automático, porque este mecanismo está previsto para casos como este, de real emergencia (...) se pudo haber esperado la total tramitación e implementación de la ley, porque una cosa es que la ley la aprobemos en el Congreso y otra es que se implemente", manifestó.

Vodanovic añadió que "supongo que el gobierno está consciente de que nadie va a salir a aplaudir lo que están haciendo".

Candidatura de Bachelet: "Lo patriótico es apoyar"

Sobre la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet en su carrera para la secretaría general de la ONU, Vodanovic dijo que "esta decisión representa un fracaso de la Cancillería y la diplomacia chilena, porque cuando el fundamento de la decisión es que la candidatura es inviable es algo totalmente unilateral, una apreciación que no se condice con la realidad, pero que además tiene que ver con el desempeño de la Cancillería".

"Esto no tiene fundamento y además es una decisión que no se condice con lo que habríamos apoyado de las relaciones internacionales, que se conduzcan con una mirada de Estado y no con una decisión política o ideologizada, como es el caso", puntualizó.

La parlamentaria sostuvo que "a lo mejor es un ejemplo un poquito liviano el que voy a decir, pero todos estábamos contentos porque ganó Wanderers, la sub 20, yo no soy del Wanderers y estaba contenta y vi como todos apoyaban. Entonces, cuando hay una competencia internacional, donde hay un chileno o chilena, lo verdaderamente patrótico es apoyar".

"Aquí se dejó esta candidatura por un motivo ideológico, político, como una señal de política interna, porque el Presidente no tuvo la fortaleza de señalar que este es un compromiso internacional y que él debía también apoyar", finalizó.