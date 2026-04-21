Cámara Baja rindió homenaje transversal a Patricio Aylwin a 10 años de su muerte

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile realizó este martes un homenaje al expresidente Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), con motivo del décimo aniversario de su muerte.

La instancia contó con la participación de diversos sectores políticos y la presencia de los hijos del también fundador del Partido Demócrata Cristiano (DC) -Mariana, Francisco e Isabel- en las tribunas del hemiciclo.

Durante el homenaje, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), destacó la figura de Aylwin como un líder prudente y responsable que asumió el poder en un contexto de profundas divisiones y "heridas abiertas" tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"El Presidente Aylwin asumió el mando en un momento particularmente complejo. Nuestro país iniciaba una nueva etapa, cargada de expectativas pero también de tensiones, desconfianzas y heridas abiertas. En ese contexto, su conducción se caracterizó por la prudencia, el sentido de responsabilidad y una profunda convicción democrática", dijo el dirigente de derecha.

Por su parte, el diputado y presidente electo de la DC, Álvaro Ortiz, resaltó que Aylwin "buscó la reconciliación nacional entre civiles y militares, enfatizando la verdad y la justicia".

"En su Gobierno se logró, además de transitar por una compleja relación con los militares, una economía que creció al 7,7% anual, la reinserción de Chile en el ámbito internacional y una atención central por los derechos humanos reflejada en el Informe Rettig", recordó el líder falangista.