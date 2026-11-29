La bancada del Partido de la Gente (PDG) se reunirá la noche de este domingo para definir su postura ante la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a pederastas y criminales de lesa humanidad, cuya votación en la Cámara está programada para este lunes 30 de noviembre.

Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada de la colectividad, informó que los parlamentarios de la tienda sostendrán una reunión telemática a las 22:00 horas de este domingo, mientras que el anuncio de su decisión se realizará mañana a las 11:45 horas.

"Lo que hemos dicho públicamente desde la bancada de la gente, es que nos vamos a tomar todo el tiempo necesario para poder tomar una definición", aseveró el diputado.

Las diferencias dentro de la colectividad quedaron en evidencia hace una semana, cuando la diputada Pamela Jiles (PDG) se refirió a las consecuencias políticas que podría tener un eventual rechazo del libelo: "Sería tremendamente lamentable que la AC contra Rabat se perdiera porque unos votos del PDG estuvieron disponibles para permitir la impunidad a pedófilos. Eso sería muy difícil de explicar a nuestro electorado", manifestó en la ocasión.

La legisladora dijo que el excandidato presidencial Franco Parisi (PDG) había sugerido que los integrantes votaran en bloque, pero descartó la existencia de instrucciones partidarias que apunten a eso, al tiempo que reconoció que el número de parlamentarios del PDG dispuestos a respaldar el requerimiento de la oposición disminuyó: "Son menos, pero no es una decisión tomada", agregó.