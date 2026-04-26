Pamela Jiles condicionó apoyo del PDG a megarreforma: "Favorece a los súper ricos"

La diputada Pamela Jiles (PDG) se refirió al acuerdo que alcanzó la bancada de su partido con el Ejecutivo para aprobar la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción de José Antonio Kast, que fue ingresado esta semana a la Cámara de Diputados.

En entrevista con T13, la parlamentaria enfatizó que el respaldo de su colectividad a la megarreforma del Gobierno sigue sujeto a la condición de incorporar medidas para rebajar el IVA en medicamentos y pañales.

"Tenemos una visión crítica del proyecto en general, en el PDG como conjunto, pero elegimos la opción de contraproponer en vez de tirar piedras contra la muralla. Nosotros vamos a definir lo que hacemos en el mérito de las normas que vamos a votar. El proyecto no se pudo dividir", argumentó la legisladora.

"No somos partidarios de este Gobierno en ningún caso, pero no somos una oposición obcecada. Somos proposición", advirtió.

En esa línea, Jiles enfatizó: "Nosotros aprobamos en general solo y en tanto se cumpla la presentación de un proyecto que contemple la rebaja del IVA en los medicamentos y en los pañales".

"Tiene que ser tramitado al mismo tiempo que el megaproyecto este paquete propuesto por nosotros", condicionó.

Finalmente, la diputada PDG abordó las críticas de la oposición y recordó a la Administración de Gabriel Boric: "Este proyecto del Gobierno favorece a los súper ricos, pero lo extraño y me río para no llorar, porque quienes le hacen ver eso al Gobierno favorecieron a los súper súper ricos, los dueños de las AFP, con un 60% de aumento al mercado de capitales por otros 44 años más", reflexionó.