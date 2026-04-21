Gobierno ingresa este miércoles su megarreforma: Poduje pide acelerar tramitación

Luego de semanas de previa legislativa, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que el bullado proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno será ingresado este miércoles al Congreso.

El jefe de gabinete detalló que la megarreforma del Presidente José Antonio Kast será presentada mañana en la Sala de la Cámara de Diputados, instancia en que comenzará su tramitación. Sin embargo, advirtió que el proceso podría verse paralizado momentáneamente debido al receso de la semana distrital de mayo.

PDG valora acercamiento con el Gobierno

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, ha liderado el proceso de búsqueda de apoyos en el Congreso, concretando reuniones clave con la bancada del Partido de la Gente (PDG), desde donde condicionaron su respaldo a la iniciativa si no se sumaban algunas propuestas como la eliminación del IVA a los medicamentos y a los pañales.

El diputado Javier Olivares, de la bancada del PDG, destacó que el Gobierno "ha tenido una intención de acercamiento que me parece fabuloso".

"El PDG le planteó las ideas que para el partido son importantes que pudiesen ser incluidas dentro de este proyecto, si no entrar en una ley rápida, algo que el ministro (Ruminot) también se comprometió. Por tanto, hoy día la pelota está tirada en parte del Ejecutivo directamente", puntualizó el parlamentario.

Por su parte, la diputada Pamela Jiles (PDG) apuntó a la influencia de su bancada en el ingreso de la iniciativa: "Este proyecto se iba a presentar hoy, y no se presentó. ¿Por qué no se presentó hoy? Porque el PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del Gobierno. Vamos avanzando, la gente va avanzando", aseveró.

Poduje: "Se me acaba la plata para reconstrucción"

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, pidió acelerar la tramitación del proyecto al alertar que los recursos para la reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué, Biobío y Ñuble se acabarán la próxima semana.

"Leí en el diario que se va a aprobar en septiembre; no nos sirve. A mí se me acaba la plata para la reconstrucción el 30 de abril", afirmó en entrevista con Radio Duna.

Desde La Moneda, el propio presidente José Antonio Kast reaccionó a los dichos de Poduje: "A todos nos preocupan los plazos y en eso comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja, como lo hemos venido planteando desde el inicio", manifestó.

Respecto a nuevas indicaciones, el Mandatario señaló que "uno siempre va incorporando algunas sugerencias que pueden hacer, incluso conversando de temas que a futuro se podrían abordar.

"Lo que nos interesa es mejorar la calidad de vida de las personas y que Chile vuelva a estar en el concierto internacional para que se logre mayor inversión. Eso requiere ciertas certezas y también invitaciones a chilenos que en algún momento puedan haber pensado en invertir en el extranjero y que vuelvan a invertir en Chile", enfatizó.

Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, sostuvo que "no es ninguna sorpresa de que hay muchos ministerios que tienen un problema fiscal importante, heredado del Gobierno anterior".

"Vivienda no es la única excepción y por eso también es muy importante que avancemos con el proyecto de reconstrucción lo antes posible. Desde la idea original, el proyecto ha tenido modificaciones; hemos ido integrando ideas, hemos ido sacando ideas precisamente para que quede lo más transversal posible y pueda ser aprobado", complementó.

PPD se suma a rechazar idea de legislar

Desde la oposición, el diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, adelantó en El Primer Café de Cooperativa que su colectividad rechazará la idea de legislar el proyecto.

"Creo que acá hubo un repliegue ideológico del Gobierno que tomó la decisión política de ir adelante con la idea original, no abriéndose a incorporar propuestas de la oposición y tampoco a la posibilidad de construir un acuerdo más transversal, que es lo deseable tratándose de un tema tributario", sostuvo el parlamentario.

"Por lo tanto, la tramitación evidentemente que es muy cuesta arriba para nosotros. En estos momentos estamos por rechazar la idea de legislar de este proyecto, cuyo corazón es la baja tributaria a la gran empresa y a los más ricos de Chile", anunció.

Soto también hizo un llamado "especialmente al PDG y a Franco Parisi, a que no dilapide su capital político dándole la mano a los más ricos y al gran empresariado, y dándole la espalda a la clase media, a los sectores vulnerables y a las Pymes, llegando a un acuerdo con el Gobierno en un tema tan sensible como es rebajarle los impuestos en este momento al gran empresariado de nuestro país".