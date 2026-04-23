Tasa para las pymes tensionó acuerdo del Gobierno con el PDG

El acuerdo del Gobierno con el Partido de la Gente para asegurar los votos y aprobar la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social se tensionó este jueves a propósito de una discrepancia respecto a la tasa tributaria para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La polémica se desató debido a que, en su conversación con el ministro Segpres, José García Ruminot, la bancada PDG concluyó que existía un compromiso del Gobierno de mantener la tasa tributaria a las pymes en 12,5 por ciento de forma permanente y no sólo hasta 2027.

Sin embargo, el titular de Interior, Claudio Alvarado, contradijo esta versión al declarar que "ese punto específico de las pymes no está incluido en el acuerdo con el PDG", lo que generó una fuerte reacción e incluso advertencias que ponían en entredicho la viabilidad de la mayoría.

Un desacuerdo sobre el gravamen a negocios pequeños y medianos generó tensión y puso en riesgo la mayoría para esta reforma. (FOTO: ATON)

El excandidato presidencial y líder del PDG, Franco Parisi, no tardó en expresar su indignación, señalando que "el ministro Alvarado está desconociendo parte de nuestro acuerdo donde a las pymes se les iba a mantener el 12,5 por ciento más allá de lo sugerido en la actual ley".

"Para nosotros es importante que se mantengan los acuerdos, porque el ministro Ruminot lo dijo a nuestra bancada y en un punto de prensa en el Congreso. Al parecer, los problemas de comunicación al interior del Gobierno continúan y le hacen mal a Chile", cuestionó Parisi.

Esta diferencia no solo complicaba la relación con el PDG, sino que se sumaba a la molestia de los Libertarios por haber sido "excluidos" de las negociaciones.

Parisi acusa al Ejecutivo de desconocer un compromiso clave en materia económica. (FOTO: ATON)

Almuerzo de Presidente Kast con dirigentes

Ante la polémica, el Gobierno buscó calmar las aguas con un almuerzo liderado por el Presidente José Antonio Kast, en el que se reunió con diferentes dirigentes de las pequeñas y medianas empresas.

En la instancia, el Gobierno les terminó ratificando el compromiso de hacer permanente la tasa impositiva de 12,5 por ciento. Además, se anunció la creación de una "mesa de trabajo pro-Pyme".

Héctor Sandoval, vocero de la coordinadora de organizaciones de pymes a nivel país, dijo que "fue una excelente reunión" y que salieron "conformes", pero manifestó su preocupación porque, en primera instancia, "no se respetó la palabra empeñada".

De todas maneras, valoró que la medida "se ratificó nuevamente por parte del Presidente", explicando que las razones para no incluirlo en el proyecto de ley son "un tema del informe financiero" y del "cálculo de la Dirección de Presupuesto".

Gremios de empresarios menores expresaron su preocupación por la exclusión de ciertos actores en las negociaciones. (FOTO: ATON)

Otro punto de fricción fue la exclusión de algunas organizaciones pyme de estas conversaciones.

El presidente de Converpyme y miembro del Consejo Ampliado de Empresas de Menor Tamaño, Roberto Rojas Puga, mostró su sorpresa al enterarse "por la prensa de que hoy se reúne en un almuerzo el Presidente de la República con algunos gremios pymes".

"Nos sorprendió bastante esta invitación, porque el Consejo al cual yo represento es el que debiese mantener la interlocución con la autoridad, de modo de poder entregar nuestras propuestas y enriquecer la discusión con el Ejecutivo. Lamentablemente parece que eso no está sucediendo, se está invitando solamente a algunos, seguramente aquellos que tienen mayor afinidad desde el punto de vista político y eso no es bueno", cuestionó el dirigente.