Roberto Arroyo vuelve al PDG y bancada crece a 14 diputados

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, confirmó este domingo que el diputado Roberto Arroyo volverá a militar en el partido y se integrará a su bancada, aumentando a 14 los parlamentarios.

En conversación con "Mesa Central" de Canal 13, el excandidato presidencial anunció que dará un punto de prensa este lunes en el Congreso con el aviso formal, pero adelantó que Arroyo "vuelve completo (a militar). Yo lo quiero mucho, tremendo diputado".

"Volvemos a ser 14, vuelve a la familia el doctor Arroyo y estamos muy entusiasmados. Nosotros seguimos haciendo periplo y tratando de fichar", sostuvo.

En esa línea, cree que la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, podría ser cercana al PDG y reveló que sostuvo conversaciones con el diputado Jaime Araya (ind-PPD).

Asimismo, afirmó que se ha reunido con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a quien lo destacó como "un tremendo político que está muy maltratado por la derecha".

"Por lo tanto, yo feliz de ir a hablar con él y está haciendo un tremendo trabajo en Santiago centro. Vamos a conversar para apoyarlo en su reelección", agregó.

"Lo que queremos como PDG es empezar a abrir los brazos a la derecha y a la izquierda", sostuvo, complementando que se reunirá el martes con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

"El Presidente Kast no tiene liderazgo"

Por otro lado, Parisi abordó la filtración de la reforma constitucional en materia de seguridad del Gobierno y aseveró que no es necesaria.

"Dijimos fuerte y claro después del segundo rechazo que 'no se toca la Constitución', incluso ellos los republicanos que salieron felices con su Constitución de Pinochet, como quieran llamarlo (...) ¿Qué está haciendo el Presidente Kast? Abriendo una puerta que no se va a poder cerrar", afirmó.

En ese sentido, recalcó que Kast "está llevando más incertidumbre a los inversionistas (...) Fue una torpeza a mi juicio abrir esa puerta".

"El Presidente Kast no tiene liderazgos (...) Piensa que a Kast le pegan los ministros, le pega (Arturo) Squella, le pegan todos y ahí se muestra que no hay liderazgo".

Denuncia del Servel por gastos no acreditados: "Vamos a cumplir con lo que nos está pidiendo"

El secretario general del PDG trató la denuncia del Servicio Electoral (Servel) a la Fiscalía por gastos no acreditados en balances de la colectividad, lo que aseguró que la acción es contra el antiguo administrador general de fondos, Miguel Azar.

"De repente el Servel excede sus atribuciones, nosotros vamos a cumplir con todo lo que nos está pidiendo", aseveró, y agregó que muchos de sus militantes pagan sus cuotas por caja vecina "y no lo aceptan".

"Tenemos que mejorar, nos hemos equivocado, pero de aquí a tres meses vamos a estar completamente solucionados", dijo Parisi, y aseguró que "por eso me tuve que involucrar".