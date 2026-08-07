Servel denunció al PDG ante Fiscalía por irregularidades en gastos electorales

La División de Fiscalización del Servicio Electoral (Servel) denunció al Partido de la Gente (PDG) ante el Ministerio Público luego de detectar una serie de irregularidades en las rendiciones de gastos correspondientes a los periodos 2023 y 2024.

Los incumplimientos, eventualmente, pueden ser constitutivos de delitos relacionados con operaciones bancarias y pagos de arriendo que carecen de respaldo.

El foco de la investigación apunta específicamente a la gestión del exadministrador de fondos de la colectividad, Miguel Azar, bajo cuya administración se emitieron -presuntamente- contrataciones de servicios, cheques y otros gastos sin la debida justificación financiera.

La presidenta del PDG, Denisse Catalán, señaló que en "nosotros no hemos sido notificados sobre causa o denuncia en curso que estén tramitadas ante el Ministerio Público hacia el partido. Las mencionadas en el reportaje son causas individualizadas y no van hacia la colectividad".

"Como directiva nacional, presentamos en el mes de junio e ingresamos formalmente las respuestas y las correcciones a las observaciones que tenían tanto el balance 2023 como 2024. (Sin embargo), a la fecha, no hemos recibido una respuesta por parte de la autoridad competente, que es Servel, y ya se hicieron las consultas correspondientes", complementó la timonel.