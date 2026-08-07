Servel denunció al PDG ante Fiscalía por irregularidades en gastos electorales
El organismo detectó inconsistencias en las rendiciones correspondientes a 2023 y 2024, entre ellas, pagos de arriendo sin respaldo y operaciones bancarias sospechosas.
La investigación apunta al exadministrador de fondos de la colectividad, Miguel Azar, por presuntas contrataciones sin servicios y cheques sin la debida justificación financiera.
Desde el PDG afirmaron que ingresaron formalmente las respuestas a las observaciones en el mes de junio, pero que aún no han obtenido respuesta por parte del Servel.