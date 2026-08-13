Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y chubascos
Santiago17.3°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Parisi visitó a Desbordes para "conversar sobre los desafíos que enfrenta la capital"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se reunió este jueves con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), con quien abordó distintos temas como "seguridad, recuperación de espacios públicos, desarrollo económico y oportunidades para emprendedores".

El excandidato presidencial informó que en el encuentro, que se llevó a cabo en dependencias de la Municipalidad de Santiago, se conversó "sobre los desafíos que enfrenta nuestra capital y la necesidad de impulsar soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus vecinos".

"Desde el diálogo y la colaboración podemos construir propuestas que respondan a las necesidades reales de las personas y permitan que Santiago vuelva a avanzar", señaló a través de sus redes sociales.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados