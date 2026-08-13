El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se reunió este jueves con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), con quien abordó distintos temas como "seguridad, recuperación de espacios públicos, desarrollo económico y oportunidades para emprendedores".

El excandidato presidencial informó que en el encuentro, que se llevó a cabo en dependencias de la Municipalidad de Santiago, se conversó "sobre los desafíos que enfrenta nuestra capital y la necesidad de impulsar soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus vecinos".

"Desde el diálogo y la colaboración podemos construir propuestas que respondan a las necesidades reales de las personas y permitan que Santiago vuelva a avanzar", señaló a través de sus redes sociales.

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