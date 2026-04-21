Raúl Soto marca distancia con el PC y el Frente Amplio: "Unidad no es uniformidad"

El diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, abordó el futuro de su colectividad en medio de un proceso de reestructuración interna.

Ante las preguntas sobre la relación del PPD con el Partido Comunista y el Frente Amplio, Soto fue enfático en que la unidad debe permitir la diferencia de perfiles.

"No hay un ánimo divisionista o rupturista por parte del progresismo, al contrario, yo creo que hay que mantener puentes y canales comunicantes (...), pero unidad no es uniformidad. No significa que vamos a ser todos lo mismo, no significa que en todo vamos a tener posición igual", explicó el parlamentario en El Primer Café.

Soto, quien se perfila como posible presidente del partido, destacó que "nosotros representamos una sensibilidad distinta al Frente Amplio y al PC y creo que eso no es negativo, al contrario, es positivo en la medida que eso el día de mañana también pueda sumar para la construcción de una mayoría social y política que se ha perdido".

Diálogo recíproco

El diputado también criticó la falta de diálogo bidireccional con el gobierno en la tramitación de la "megarreforma", señalando que "el diálogo tiene que ser recíproco y tiene que ser bidireccional, y hasta ahora señales concretas no han existido".

Soto adelantó que el PPD mantendrá una "flexibilidad táctica", respetando las legítimas diferencias en temas donde no haya coincidencia con sus socios de coalición.