Artés evalúa apoyo a Jara en eventual segunda vuelta: "Colocaríamos algunas condiciones"

El candidato presidencial independiente Eduardo Artés afirmó este domingo que evalúa un eventual apoyo en segunda vuelta de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), si es que se cumplen "algunas condiciones" como la renacionalización de recursos naturales.

En entrevista con The Clinic, el aspirante a La Moneda afirmó que Jara "es una candidata del continuismo de lo que hay. Es el continuismo de Boric y, peor aún, se dan unas condiciones en que la derecha ha tomado un poco la agenda".

"Entonces, la va pauteando en esa dirección, lo cual nos indica a nosotros que no hay ninguna posibilidad con el actual programa que estaría construyendo, que todavía no lo conocemos, de apoyar a Jeannette Jara", fustigó.

No obstante, Artés matizó en que, "en la eventualidad de una segunda vuelta en que pase ella y no nosotros, nosotros claramente ahí colocaríamos algunas condiciones".

"Por ejemplo, renacionalización de los recursos naturales, cobre, litio, etcétera. Y si no está dispuesto a eso, no puede haber ningún tipo de apoyo, porque más de lo mismo nosotros no vamos a engañar ni a hacer ilusiones en la gente", explicó.

Despliegue de campañas

Respecto a su campaña, el candidato independiente aseguró que se enfocará en el trabajo directo con organizaciones sociales, trabajadores y estudiantes, y que ha organizado encuentros en universidades, sindicatos y también apariciones en prensa.

La campaña de Jeannette Jara, en tanto, estará centrada en el despliegue territorial, el fortalecimiento de los comandos regionales y en convencer al votante indeciso.

Por su parte, el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls, quien ha estado fuera de Chile esta semana por su gira en Norteamérica, volverá al país este lunes para seguir con sus actividades de campaña.