Artista urbano acusado de VIF duró solo unas horas en el comando de Jara

El artista urbano Balbi El Chamako duró solo unas horas como embajador de la campaña presidencial de la candidata oficialista, Jeannette Jara, antes de ser dado de baja por una denuncia que mantiene en su contra por violencia intrafamiliar.

El cantante -que inicialmente votó por Franco Parisi- fue presentado en el comando 2.0 que esta jornada presentó la aspirante a La Moneda de cara a iniciar la gira que emprenderá por el país los próximos días, en el marco del balotaje que disputará contra su rival, el republicano José Antonio Kast, el 14 de diciembre.

A poco de ser anunciado, La Tercera reveló que Balbi El Chamako -cuyo nombre real es Patricio Oñate- está imputado en una causa por VIF desde diciembre de 2024, que tiene como víctimas a su hijo de 11 años y a su pareja.

De acuerdo con el medio citado, el día 22 de ese mes a las 13:30 horas, Oñate insultó y empujó al menor, y después se abalanzó contra la mujer y la golpeó con diferentes elementos, dejándole múltiples heridas.

Ante esto, desde el comando de Jara anunciaron, en un comunicado de prensa, que tomaron conocimiento del caso y que "lo que corresponde es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado".

"En virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña", cierra la misiva.