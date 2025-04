Boric a Jara: "Tu vocación de mayoría enriquecerá el diálogo democrático para ofrecer esperanza y futuro"

Giorgio Boccardo juró este martes como nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, tras la salida de Jeannette Jara, quien renunció ayer al cargo para asumir como la carta presidencial del Partido Comunista (PC), con miras a las primarias que se celebrarán en junio próximo.

El militante del Frente Amplio y ahora exsubsecretario del Trabajo aceptó su cargo en una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

La noche del sábado, tras semanas de debate interno, el PC oficializó a Jara, una de las mejor evaluadas de la actual Administración, como su candidata presidencial.

Con esta designación, todos los partidos de la coalición oficialista, a excepción del Partido Socialista (PS), han proclamado ya a sus aspirantes para las primarias del 29 de junio.

"Liderazgo, tenacidad y capacidad de generar acuerdos"

"Sé que tu vocación de mayoría enriquecerá el diálogo democrático para ofrecer al país un camino de futuro y esperanza", señaló Boric a la ministra saliente desde el Palacio.

Em dicha ceremonia, el Presidente agradeció "el servicio al país" de Jara y le deseó "éxito y fuerza en la construcción de unidad".

Boric resaltó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, el aumento de sueldo mínimo, la aprobación de la Ley Karin, la ratificación del Convenio 190 para entornos laborales seguros y la reforma al sistema de pensiones durante la gestión de la otrora titular del Trabajo.

El Mandatario dijo que el "liderazgo, tenacidad y capacidad de generar acuerdos" de la ahora candidata presidencial comunista estuvieron detrás de importantes avances sociales alcanzados en este periodo.

"Sabíamos que avanzar en justicia social no iba a ser fácil en un contexto de minoría parlamentaria, además de las AFP que hicieron todo lo posible para no avanzar en la reforma de pensiones. Sin embargo, con vocación de diálogo y confianza en la capacidad de la buena política, hemos logrado avanzar", sostuvo.

Al igual que en la despedida de Carolina Tohá, quien dimitió a inicios de marzo al cargo de ministra del Interior para competir como candidata del PPD, el Mandatario abogó por "una primaria amplia y convocante" del progresismo, incluyendo a la Democracia Cristiana (DC).

"Una primaria amplia y convocante —afirmó Boric— que ofrezca un camino de futuro y esperanza a Chile en medio de las aguas turbulentas del mundo, que defienda la democracia, la seguridad, los derechos alcanzados para las mujeres que algunos quieren hacer retroceder, las conquistas de los trabajadores, el crecimiento con equidad y tantos otros avances conseguidos por generaciones".

Asimismo, el Jefe de Estado garantizó prescindencia del Gobierno en los comicios.

"Se ha especulado de quién es el candidato del Gobierno. Mi candidato es Chile y el mejor aporte que personalmente y como Gobierno podemos hacer es gobernar bien, con responsabilidad, sentido de urgencia, solucionando problemas de la gente", aseveró.

Reforma previsional y Sala Cuna para Chile, las tareas de Boccardo

Respecto al nuevo ministro del Trabajo, el Presidente enfatizó que Boccardo, "junto con el ministro de Hacienda (Mario Marcel) y la Superintendencia de Pensiones, deberá liderar la implementación impecable de la reforma de pensiones, que no es una tarea menor".

"Le mandato, además, como prioridad sacar adelante la Ley de Sala Cuna para Chile, que, junto con la de modernización de la educación parvularia, terminará con la inaceptable barrera de entrada de las mujeres al mercado laboral formal, resguardando, a la vez, la calidad de la educación de la primera infancia", puntualizó.

Apoyo a Isabel Allende: "Su aporte a Chile es y seguirá siendo por siempre invaluable"

Finalmente, Boric cerró su intervención con "unas palabras de aliento, reconocimiento y admiración" a la senadora socialista Isabel Allende, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) acordara el pasado jueves cesarla de su cargo, acogiendo un recurso presentado por parlamentarios de oposición respecto a la fallida compra de la casa de su padre, el fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973), por parte del Estado.

"Su aporte a Chile es y seguirá siendo por siempre invaluable, y, tal como lo he expresado en ocasiones anteriores y se lo he dicho personalmente, su lucha por la recuperación de la democracia, por los derechos de las mujeres y de los trabajadores, la institucionalidad ambiental, la inserción de Chile en el mundo, su rol como presidenta de la Cámara de Diputados, del Senado y del Partido Socialista no perecerá jamás. Vaya para ella todo mi respeto y cariño", expresó el líder frenteamplista.