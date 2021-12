Boric reconoce que su mensaje de descentralización "no llegó con la suficiente nitidez" a regiones

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reconoció falta de nitidez para dar a conocer sus planteamientos en regiones, situación que derivó en un mal resultado en la primera vuelta presidencial.

Desde Iquique, donde participa en un encuentro con los gobernadores regionales, Boric manifestó que "es paradójico, a nosotros nos fue peor de lo que esperábamos en regiones y eso me parece importante no desconocerlo. Creo que tenemos que hacer una tremenda pega recorriendo todo Chile, en las regiones, tanto en las del norte como en las del centro sur, porque nuestro mensaje de descentralización, de un nuevo modelo de desarrollo, no llegó con la suficiente nitidez, no fuimos claros y eso no es culpa del electorado".

"Esto lo he repetido muchas veces, me carga la arrogancia de sectores nuestros que pretenden echarle la culpa al electorado que no entendió lo que yo quería decir. Somos nosotros los que tenemos que parar mejor las orejas", agregó.

La jefa de campaña de Boric, Izkia Siches, se encuentra coordinando los enlaces con regiones, donde en Biobío estará a cargo Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana y única autoridad comunal del Frente Amplio en la zona.

"Hay una mirada desde el mundo rural, nosotros estamos redactando un petitorio desde las autoridades electas del Biobío que se están sumando a la campaña de Gabriel Boric para ver cosas concretas que le interesen a la comunidad. La ruralidad es un 30 por ciento de Chile y es un alto componente también en la Región del Biobío", planteó Albornoz.

La alcaldesa ejemplificó que "entonces, por ejemplo que no se haya decretado inmediatamente escasez hídrica es un tema para nosotros y tenemos varias cosas concretas que plantearle a la comunidad, con la receta del puerta a puerta, de hablarle a la gente de cara a cara, de sus necesidades específicas".

Jackson y Boric evalúan participar en votaciones con quórum calificado

Durante la última jornada hubo incomodidad en el Congreso por la ausencia de Boric y de Giorgio Jackson en la votación del proyecto de aborto, aunque ambos parlamentarios -que pidieron permiso sin goce de sueldo- estaban pareados y no hubo efecto en el resultado.

Jackson sostuvo que la decisión se tomó "de tal manera de poder dedicarnos al 100 por ciento a que el próximo gobierno sea un gobierno que ponga por delante los derechos y las libertades de las personas, y por supuesto, haciendo todo lo necesario para que nuestra ausencia no impacte en las votaciones, como lo hicimos con los pareos en el día de ayer".

"Si es que hay alguna votación que exija quórum, por supuesto que vamos a estar analizándolo caso a caso", puntualizó.