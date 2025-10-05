Cadem: Kast lidera expectativa presidencial y Jara sube en preferencias

La última Encuesta Plaza Pública de Cadem entregó este domingo un panorama actualizado sobre las preferencias ciudadanos de cara a la próxima elección presidencial, destacando una leve alza de Jeannete Jara (PC), pero José Antonio Kast (Republicanos) se posiciona como próximo presidente.

En el sondeo, la candidata del oficialismo sumó un punto más que en la medición anterior y se quedó con el primer lugar con un 27% de apoyo, seguida por el republicano con un 23%, y se mantiene en el tercer lugar Evelyn Matthei (UDI), con una caída de dos puntos y obteniendo el 15%.

Más atrás quedó Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (10%), Harold Mayne-Nicholls (4%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artes (0%). Un 9% de los encuestados dijo que no votaría o no tiene una preferencia clara.

En cuanto a la expectativa presidencial espontánea, es decir, quién se percibe como probable ganador, el 40% cree que José Antonio Kast llegará a La Moneda, registrando su mejor puntuación desde abril. Seis puntos más abajo se encuentra Jeannette Jara (34%), mientras que Matthei y Parisi empataron en un 7% y Kaiser con un 5%.

En cuanto a contingencia: El 61% de los encuestados afirmó haber escuchado o visto información sobre el anuncio de la Ley de Presupuesto 2026 realizado por el Presidente Gabriel Boric, pero solo el 34% lo evaluó positivamente.

Asimismo, el 54% se mostró en desacuerdo con la eliminación de los 600 millones de dólares de libre disposición para la próxima administración, medida incorporada en la propuesta del Ejecutivo.

En tanto, un 46% cree poco o nada probable que el Estado logre reducir 6 mil millones de dólares en gasto, y un 55% consideró muy poco probable que esos recortes afecten los beneficios sociales.