Candidatos presidenciales expusieron sus propuestas económicas en Enade

Cinco candidatos presidenciales exponen este jueves sus propuestas económicas en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2021, realizado en dependencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

En este encuentro participan los abanderados Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Yasna Provoste y Sebastián Sichel; a la cita no llegaron Eduardo Artés y Franco Parisi, quien se encuentra en Estados Unidos.

En la previa expuso el Presidente Sebastián Piñera, quien realizó una férrea defensa de los últimos 30 años y criticó a sectores políticos que buscan "demoler" todo lo conseguido después del retorno a la democracia en el país.

PROVOSTE: "CHILE NO RESISTE SEGUIR COMO ESTÁ"

En su presentación ante el empresariado, Provoste hizo un reconocimiento a lo hecho por la ex Concertación durante los años posteriores al regreso de la democracia en 1990.

"Aquí hubo una coalición que cada vez que se representaban reformas importantes en lo económico, social o salud, y algunos de lo que están acá fueron tenaces opositores. El tiempo ha hecho que tenaces opositores miren con nostalgia esos días. Tampoco hago este planteamiento desde la autocomplacencia, sino que consiente que lo logros quedaron presentes también una serie de necesidades que son urgentes poder abordar", dijo la senadora de la Democracia Cristiana.

"Chile no resiste seguir como está y requiere cambios que deben ser responsables y financiados. Sabemos cómo hacerlo, debemos concordar una reforma tributaria y que potencie el crecimiento. No es serio pretender que una reforma tributaria bastará", señaló.

BORIC: "NO ESPERO QUE ME APLAUDAN"

En su primera presentación ante los grandes empresarios tras excusarse de otros foros organizados por multigreamiales, Boric enfatizó en su exposición en que busca entregar "certezas" y "generar lazos" con ese sector.

"Hoy día no espero que me aplaudan, soy consciente de lo que vengo a decir y represento quizás no los satisfaga de sus preferencias política, pero lo que espero es que sepan ver la diferencia entre las caricaturas que arman quienes nunca quieren cambiar nada y un programa de Gobierno responsable, serio, que está abierto al diálogo como es el nuestro", manifestó el también diputado de Convergencia Social.

Además. agregó que "lo que espero es que sepan ver entre las caricaturas que arman... que no es posible una vuelta al día antes del 18 de octubre. Tenemos la confianza que podemos mejor, con reformas graduales, asegurar la gobernabilidad y el orden que tanto requiere nuestro país".

KAST: "NO TENGAN MIEDO, TODO VA A ESTAR BIEN"

Kast, en tanto, envió un mensaje a quienes dicen sentir temor de su eventual Gobierno: "No tengan miedo, todo va a estar bien, en la medida que todos nos pongamos las pilas", dijo.

"Los únicos que tienen miedo hoy día en Chile son los jóvenes, que dicen que tendrán un futuro peor o no tan bueno como el que tuvieron sus padres; las mujeres jóvenes que se quedaron sin trabajo y que ven que si no hay crecimiento ellas quedarán al borde del camino; los pensionados que ven que se desploman sus ahorros", aseguró el líder del Partido Republicano.

SICHEL, CONTRA LA "REVOLUCIÓN DE CARTÓN"

Sichel, por su parte, también defendió lo realizado por el país en estos años, cuestionado que "lo que ha hecho Gabriel Boric y Yasna Provoste sistemáticamente en renunciar a reconocer que los últimos 30 años de Chile fueron buenos para Chile, es instalar una idea que en realidad tenemos que partir de nuevo: yo no lo creo".

"Simplemente lo que están tratando de justificar es una falsa revolución, una revolución de cartón que quiere empezar de nuevo, lo único que le está diciendo a los chilenos que estos últimos 30 años no valieron la pena, y ellos y yo sé que valieron la pena los esfuerzos que hicimos estos últimos 30 años por salir adelante", puntualizó el abanderado de Chile Podemos Más.

ME-O: "LE QUEREMOS DECLARAR LA PAZ A LA NATURALEZA"

Por su parte, Enríquez-Ominami cuestionó la presencia del Mandatario y solicitó que "dejémoslo a él tratar de dar manotazos de ahogado para participar de la agenda. Usted señor Presidente le falló a Chile, deshonró la imagen de Chile, no va haber crisis si usted se va porque ya estamos en crisis, no va haber problema porque usted es el problema".

"Yo vengo aquí al debate a decirle a los empresarios que le queremos declarar la paz a la naturaleza, a los estudiantes del CAE, a las trabajadoras y trabajadores", destacó el candidato progresista.

Pasada las 13:00 horas se dio inicio al debate entre los seis candidatos presidenciales, en el que dieron a conocer sus propuestas económicas en caso de ser el nuevo jefe o jefa de Estado.