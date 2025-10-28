Carmona acusa que en debate se "trató de pillar volando bajo a Jara"

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, expresó su molestia por una pregunta formulada durante el debate presidencial realizado por Canal 13 y dirigida a la candidata de su colectividad, Jeannette Jara.

El periodista Iván Valenzuela le planteó a la candidata que "una bandera importante del Partido Comunista, en las últimas semanas, es el indulto a Mauricio Hernández Norambuena" -condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán-, y si dado lo anterior ella estaría por otorgárselo. La candidata contestó que lo encontraba difícil porque "no estaba en su prioridad andar dando indultos".

En El Primer Café de Cooperativa, Carmona señaló que "tenía un concepto de respeto por el rigor y la seriedad profesional del periodista Iván Valenzuela" y criticó que "cuando él hace una afirmación de ese tipo sin mencionar su fuente, está tratando, como dicen en el barrio, de pillar volando bajo a quien le está preguntando".

El dirigente afirmó, además, que "decir que el Partido Comunista ha hecho alguna gestión en esa perspectiva es faltar a la verdad absolutamente". Cabe aclarar que en rigor el periodista no afirmó en su argumentación de la pregunta que el PC haya hecho alguna gestión.

Carmona agregó que, de haber existido una iniciativa así, "habría sido un tema público desde mucho antes y no coincidente con el inicio de la campaña".

Finalmente, reiteró su crítica al formato del debate y a la pregunta atribuida a Valenzuela: "Meter una cuchufleta no corresponde, así de simple".