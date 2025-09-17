Carolina Tohá se sumó a lanzamiento de campaña de Jeannette Jara

Durante su aparición este miércoles en el lanzamiento de la campaña presidencial de Jeannette Jara (PC), carta del oficialismo, la exministra Carolina Tohá (PPD) no solo ofreció su apoyo, sino que también entregó un crítico mensaje a los sectores de centro que podrían mostrarse reticentes o "no muy entusiasmados" con la candidatura de la militante comunista.

En un punto de prensa, la otrora candidata presidencial "lamentó" que existan personas que "estuvieron en el pasado en la centroizquierda y hoy están con la derecha".

Según la exministra, esto revela que, en sus prioridades y balances, "fueron más importantes los acuerdos que tienen con la derecha que su pertenencia al progresismo".

De todas maneras, expresó su esperanza de que este fenómeno "no sea un alejamiento definitivo" de los principios progresistas.

Tohá también hizo un llamado a la ciudadanía a la reflexión profunda al momento de votar, dado que -advirtió- "cuando votamos por un Presidente de la República se marcan muchas cosas".

"Entonces, aunque a lo mejor no tengan las ganas, aunque a lo mejor no estén entusiasmados, no tomen una decisión de la cual después se arrepientan. No piensen que esto no es relevante, porque después las personas se lamentan cuando eligen mal", cerró la otrora autoridad.

Apoyo oficial a la candidatura de Jara

La candidata Jara dio inicio esta jornada a su "campaña legal" rumbo a la presidencial, en un evento en la comuna de Pedro Aguirre Cerda que contó con la sorpresiva presencia y apoyo público de Tohá.

Este encuentro marca la primera vez que ambas figuras políticas se muestran juntas públicamente en el contexto de la campaña.

La asistencia de Tohá marca una señal importante en este proceso, dado que, si bien la exministra ha declarado que, por ahora, no se sumará formalmente a los equipos del comando de Jara, sí afirmó su compromiso total con la campaña y manifestó que seguirá apoyando en otros espacios.

"Si uno quiere a Chile, lo que correspondía era estar aquí: no voy a tomar roles formales en la campaña, pero voy a apoyarla y he estado haciéndolo todo este tiempo también de otras maneras. Para la mayoría de los chilenos, el momento en que realmente empiezan a mirar con interés esta contienda presidencial es ahora", puntualizó.

Este gesto es particularmente relevante, considerando el peso político de Tohá dentro del Socialismo Democrático y el espectro de la centroizquierda.