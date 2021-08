Consulta de Unidad Constituyente: Cuándo, dónde y cómo votar

Luego de la fallida inscripción de candidaturas presidenciales para las primarias de julio pasado, los partidos que integran el pacto Unidad Constituyente tendrán este sábado 21 de agosto la consulta ciudadana que les permitirá definir su carta a La Moneda.

La Democracia Cristiana (DC), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR) y Partido Socialista (PS), más el Partido Liberal (PL) y el movimiento Nuevo Trato, acordaron realizar el proceso como una forma de validar ante el electorado su opción, luego de la alta participación que logró el otro bloque de oposición -Apruebo Dignidad- con el triunfo de Gabriel Boric.

Así, competirán por la nominación convencional -y no vinculante- la ex ministra y actual senadora DC Yasna Provoste, la ex seremi y ex ministra PS Paula Narváez y el ex subsecretario y ex ministro PR Carlos Maldonado.

No exenta de problemas, la consulta ciudadana se hace sin la organización del Servel, por lo que son los mismos partidos los que deben financiar el proceso y definir, por ejemplo, a vocales y locales de votación, que en algunas comunas se reducen a sólo uno.

Además, se usará el padrón de electores vigente al 29 de noviembre de 2020, por lo que quienes cumplieron 18 años después de esa fecha no pueden participar del proceso.

¿Cuándo se vota?

La elección convencional se realizará el sábado 21 de agosto y las mesas se instalarán desde las 9:00 horas, funcionando hasta las 18:00 hrs.

¿Quiénes pueden votar?

En la consulta ciudadana de Unidad Constituyente pueden participar todos los militantes DC, PS, PPD, PR y PL a noviembre de 2020, más todos quienes a esa misma fecha eran independientes y ya tenían 18 años cumplidos.

Si participé en la primera de julio ¿puedo votar ahora?

Si cumples con el requisito de ser independiente al 29 de noviembre de 2020, estás habilitado para votar.

¿Dónde está mi local de votación?

Los locales de votación fueron definidos por la Comisión Organizadora Nacional y debes tener en cuenta tu domicilio electoral a noviembre de 2020 para buscar en el sitio oficial de proceso el o los locales de tu comuna .

¿Cómo se vota?

Debes presentar tu cédula de identidad o pasaporte en la mesa receptora de sufragios, siendo los únicos documentos válidos para participar del proceso. La organización determinó además que podrán sufragar quienes tengan vencida su identificación desde el 1 de octubre de 2019.

Una vez recibida la cédula, el elector deberá marcar una preferencia para que el voto sea válidamente emitido.

En el sufragio el orden de los candidatos es: