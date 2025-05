Diputado Longton: Apoyo a Matthei en las presidenciales no es una cuestión de confianza

El diputado RN Andrés Longton descartó que el apoyo a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en su carrera a La Moneda sea una cuestión de "confianza", ya que "estos son procesos de largo aliento" y "cualquier cosa puede pasar".

A nivel general, en las encuestas, Matthei mantiene los primeros puestos en cuanto a preferencias presidenciables ciudadanas. Un ejemplo es el sondeo de Criteria, que en marzo arrojó que cuenta con un 26% de menciones espontáneas.

Detrás de ella están el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast (18%), y la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (10%).

Debido a la relativa cercanía de Kast al primer puesto de Matthei -y, sumado al hecho de que se mantiene hace más de un mes por encima de la carta nacional libertaria, Johannes Kaiser- Longton remarcó que, desde su sector, "en ningún momento hay confianza" en el liderazgo de la exalcaldesa.

"Estas son carreras de largo aliento. Las últimas elecciones presidenciales nos demuestran que cualquier cosa puede pasar. Lo que sí es un hecho objetivo es que Evelyn se ha mantenido consistentemente en primer lugar en los sondeos y eso tiene que ver con su trayectoria", dijo el diputado RN.

"Ella tiene, además, un plan de trabajo estructurado y con propuestas que le hacen sentido a la ciudadanía, respecto a las más grandes preocupaciones que tenemos como país: la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el crecimiento económico y la salud", destacó.

Aedo cree que simpatizantes DC votarán por Tohá en primaria

Por su parte, el diputado DC Eric Aedo cree que los simpatizantes de su partido podrían votar por Carolina Tohá en la primaria oficialista que se realizará el 29 de junio, luego que se bajara de la carrera su par y timonel de la colectividad, Alberto Undurraga.

"No hay una decisión aún institucional, aunque creo que por la vía de los hechos, quienes militamos en la DC, como no somos parte de la primaria, no podemos votar", recordó el parlamentario.

Sin embargo, "los adherentes a la DC -que aportaron 400 mil votos al partido en la elección municipal del año pasado-, muchos de ellos, en su calidad de independientes, recurrirán a la primaria y probablemente lo hagan por Carolina Tohá", reconoció.