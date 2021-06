Diputado Monsalve: "Sería una mala decisión no ir a primarias convencionales"

El diputado Manuel Monsalve (PS) señaló que "sería una mala decisión no ir a primarias convencionales" para decidir al candidato o candidata de Unidad Constituyente, que actualmente cuenta con la socialista Paula Narváez y Carlos Maldonado (PR).

Esto en medio de la larga espera y duda que deja la posible candidatura de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien aún no se pronuncia por esta opción.

Monsalve, por su parte, señaló que "quisimos estar en la primaria, lamentablemente no fue decisión nuestra, fue decisión del Partido Comunista y del Frente Amplio no participar con nosotros en una primaria. Lo hemos dicho desde el principio: queríamos que la oposición tuviera una primaria amplia para tener un candidato unitario, eso no ocurrió, no por decisión del Partido Socialista".

"Hoy día tenemos una candidata presidencial y nosotros esperamos que el mundo de la centroizquierda pueda tener una única candidata o candidato presidencial, estamos trabajando en eso y esperamos que eso se produzca a través de un mecanismo de primaria, que es lo que estamos conversando con la Democracia Cristiana. Sí creo que sería una mala decisión no ir a primarias convencionales", agregó.

Mientras que el diputado Matías Walker (DC) fue más cauteloso y dijo que "me parece que hay que respetar los tiempos de Yasna Provoste, respetar los tiempos de quien desde la presidencia del Senado le ha dado verdadera gobernabilidad a Chile, convocando a acuerdos y proponiendo soluciones concretas a los problemas de la gente".

"Yo les recomiendo a todos tener menos ansiedad, yo sé que la candidatura de Yasna Provoste no ha sido algo buscado por ella, ha sido algo levantado por la propia ciudadanía que ve su capacidad de liderazgo, de convocar a acuerdos, con carácter, diciéndole al Gobierno las cosas como son", concluyó.