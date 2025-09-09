ENAP aclaró rol de Laura Albornoz tras cuestionamiento de Kast

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) abordó el funcionamiento de su directorio luego que el candidato presidencial José Antonio Kast (Republicanos) exigiera la salida de su directora Laura Albornoz, vocera del comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC).

El postulante a La Moneda manifestó este martes que "no tenemos ningún problema en que alguien manifieste su opinión política, en que alguien actúe como activista o como jefa de campaña, territorial, de contenidos, de cualquier campaña (...), pero también hacemos un llamado a que se respete la ley".

Dado lo anterior, desde la estatal explicaron que "el directorio de ENAP está compuesto por siete directoras y directores, conforme a la reforma de gobierno corporativo de 2017 y su principal función es la dirección y administración superior de la empresa en conformidad a lo prescrito por la Ley Orgánica de ENAP".

"Los integrantes del directorio no tienen dedicación exclusiva y sesionan al menos una vez al mes de manera regular, además de las sesiones extraordinarias que se puedan requerir. Al mismo tiempo, forman parte de distintos comités, que también sesionan de manera mensual y que abordan las principales actividades de la empresa", precisaron.

Respecto al rol especifico de la exministra de la Mujer, afirmaron que "en 2025 ha participado en las ocho sesiones ordinarias de directorio; en cuatro de cinco sesiones extraordinarias; en la totalidad de las 32 reuniones de los cuatro comités que integra; y adicionalmente en tres sesiones de comités de los que no forma parte".

Igualmente, aclararon que Albornoz "ingresó al Directorio de ENAP en abril de 2023, propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública".