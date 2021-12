Escasez de micros: Siches acusa un "50% de la circulación habitual" y Orrego emplaza al Gobierno

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), hizo un llamado de atención al Gobierno por las denuncias de falta de locomoción en las diferentes comunas de Santiago.

En las comunas de Maipú, Puente Alto, La Florida, entre otras, se aprecian paraderos llenos con tiempos de espera de una hora o más.

En conversación con Cooperativa, Orrego planteó que "durante la semana emitimos una declaración exigiendo que el Ministerio de Transporte tomara las medidas preventivas ya que en la primera vuelta ya se había detectado esta falta de frecuencia de buses. Bueno, eso se ha corroborado por múltiples llamados que hemos recibido de alcaldes de Maipú, Puente Alto, La Florida, Quilicura".

"Exigimos que las empresas de transporte y el Ministerio de Transporte cumplan con su deber, que es garantizar el acceso; no solamente que hayan buses en Santiago sino que se mantengan las frecuencias comprometidas para que la gente pueda cumplir con su deber cívico", agregó el gobernador.

"Estamos planteándole al Gobierno que cumpla con su rol. Los antecedentes que tenemos es hay cerca de 3.000 buses en circulación, cuando esperábamos bastante más -explicó- Quizás no como un día laboral, pero sí un refuerzo durante el periodo de elecciones".

"Le pregunté a la ministra: 'cuántos son los buses comprometidos para hoy día'; no tenía la cifra", aseguró Orrego.

IZKIA SICHES DENUNCIA QUE HAY UN 50% DE LA CIRCULACIÓN HABITUAL

En tanto, la jefa de campaña de Gabriel Boric y ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, denunció que hay un 50% de la circulación habitual.

"Hemos tenido denuncia de distintas comunas de la Región Metropolitana de disminución de la frecuencia de los buses. El monitoreo oficial nos da cuenta de un 50% de la circulación habitual. Por eso le pedimos al Estado un estándar mínimo... Facilitar que las personas participen en este proceso democrático y que sean los chilenos y chilenas sin obstáculo quienes decidan quien será el Presidente de Chile", señaló Siches.

"Hoy día la flota debía estar garantizada para que las personas que no tienen un transporte particular puedan ir a votar y no está siendo garantizada", fustigó.