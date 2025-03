Eyzaguirre: Si el PC elige a Jadue para la primaria "tenemos un problema"

Dos veces esta semana la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, expresó en entrevistas su recelo ante la posibilidad de que Daniel Jadue sea el elegido del Partido Comunista para ser parte de la primaria de las fuerzas oficialistas. Su argumento apunta al respaldo explícito del exalcalde al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esto generó respuestas del PC en diferentes tonos, como el llamado al "respeto y prudencia" de la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, o la más ácida del propio aludido, quien manifestó que hay "desprecio" y "falta de respeto" hacia la colectividad.

Este viernes el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) respaldó la posición de su candidata a La Moneda. En El Primer Café de Cooperativa, el economista aseguró que para hacer avanzar una alianza de gobierno "lo importante es tener mínimos comunes consensuales sobre lo que une a los partidos. No puede haber relativización de los derechos humanos sea donde sea".

Por ello añadió que "si Daniel Jadue es el candidato del Partido Comunista tenemos un problema. Si él dice que los derechos humanos se respetan plenamente en Venezuela tenemos un problema. Tenemos un problema sobre cuál es la comunidad de intereses cuando tienes una diferencia en una cosa tan básica como que el respeto de los derechos humanos debe ser en todas partes del mundo. He visto que la ministra (del Trabajo, Jeannette) Jara sí ha defendido los derechos humanos en Venezuela".

Para Eyzaguirre la única opción de que la figura del exalcalde de Recoleta cambie esta percepción hacia él es que "diga que sí está por respetar los derechos humanos en todas partes del mundo".

PS: Trabajo programático común

Menos radical se mostró la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien adelantó que este fin de semana con su colectividad "no vamos a adoptar ninguna opción en materia presidencial" ya que solo se elegirá a los miembros del Comité Central, que luego debe elegir una directiva y definir un eventual candidato del PS a La Moneda.

Y respecto de la elección de un candidato del progresismo, expuso que "evidentemente se puede ir a primarias con todos quienes compartamos a ciertos valores y principios y es el trabajo que estamos haciendo todos los partidos en una mesa amplia desde la DC al PC. Como PS siempre hemos dado muestras de intención de construir unidad".

Sobre la decisión del PC la senadora enfatizó que "lo programático es fundamental. No me gusta personalizarlo ni intervenir en las decisiones de los otros partidos. No puede haber vetos; sí un trabajo programático común. Veo a la derecha muy dividida con cinco o seis proyectos individuales sin cosas en común. No sé si Ximena Rincón (Demócratas) tiene algo que ver con Kast o Kaiser".