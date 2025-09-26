"Falta de fraternidad": Quiebre de Jara con Carmona genera reacciones en el oficialismo

El sinceramiento de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, sobre los roces con el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, durante la campaña -y su acusación de una "falta de fraternidad" dentro de la colectividad-, ha generado una ola de reacciones dentro de la coalición que la respalda.

Mientras la directiva del PC ha optado por un hermético silencio, varios parlamentarios de la tienda han salido públicamente a abordar la polémica, buscando contener el impacto de las declaraciones de la exministra.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado Matías Ramírez, quien descartó cualquier quiebre en el respaldo a Jara: "Como partido hemos estado apoyando desde el primer minuto a nuestra candidata. Yo creo que ese ha sido el sentir de cada uno de los y las militantes de nuestro partido" señaló.

El parlamentario reconoció que "es vital mejorar las coordinaciones entre el comando central de la candidata, los comandos regionales y evidentemente la organización partidaria", pero descartó "de plano cualquier situación diversa a la unidad, que ha transitado durante todo este periodo de campaña".

¿Suspender militancia?

La controversia, sin embargo, ha sido reconocida como un problema por otros sectores de la coalición. Tanto el Socialismo Democrático como el Frente Amplio han admitido que las declaraciones de Carmona han puesto en una situación incómoda a la candidata, debilitando su posición.

La presidenta de la Federación Regionalista Verdes Sociales (FRVS), Flavia Torrealba, incluso reflotó la idea de que Jara debería suspender su militancia para la campaña.

"Cuando se arma un Gobierno de coalición, deberíamos usar, para el programa que sepresenta o los límites que se van a presentar al Gobierno futuro, una lógica más bien de régimen parlamentario, donde la persona que gana la elección, que va a encabezar la coalición, tenga que absolver a un programa, a una propuesta común. Eso no ha pasado y por eso quiero que se siente un poco forzado este tránsito de Jeannette Jara hacia algunos compromisos que a mí me parecen tremendos", dijo la dirigenta en El Primer Café.

A pesar del ruido político, Jara no quiso profundizar en el conflicto con Carmona, pero al ser interrogada por la prensa sobre cómo planea sortear estos roces en el futuro, respondió que lo hará "como siempre lo he hecho", aludiendo a que es normal que haya discrepancias a la interna de un partido político.