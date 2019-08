Insulza reafirmó su persistente aspiración presidencial: Quiero ser el candidato del PS

El senador del PS por Arica, José Miguel Insulza se sinceró y ratificó que quiere ser el candidato presidencial de su partido de cara a unas primarias en la centroizquierda y a las elecciones de 2021.

Figura relevante de la ya extinta Concertación, Insulza aparece de forma recurrente como un probable aspirante a la Presidencia de la República, pero nunca se ha concretado.

"Yo aspiro a ser el candidato del Partido Socialista, en una primaria. Ese es el primer puente que hay que cruzar, los demás vienen después y hay que ver lo que pasa. Sí, yo aspiro a ser el candidato presidencial del PS en una primaria de todas las fuerzas democráticas que quieran ir a esa elección presidencial junto con nosotros", planteó Insulza en entrevista con La Tercera PM.

En abril de 2017, el actual senador bajó su precandidatura presidencial luego que el comité central del PS rechazara efectuar una consulta ciudadana para definir entre él, Fernando Atria, Alejandro Guillier y Ricardo Lagos al representante de la colectividad a las primarias de la centroizquierda.

Finalmente, Alejandro Guillier se impuso a Ricardo Lagos y asumió como el candidato del partido a unas primarias que finalmente no se realizaron.

Insulza admitió que Joaquín Lavín aparece bien aspectado en una eventual carrera a La Moneda. "Lavín va adelante sin duda. Si la elección fuera mañana probablemente ganaría Lavín", sostuvo.

Eso sí, recordó que en 1999 el alcalde de Las Condes también tuvo ventaja en las encuestas para la elección presidencial, no obstante Ricargo Lagos –por estrecho margen- llegó a La Moneda.

"Hay que empezar a trabajar primero en la elección del próximo año (alcaldes y gobernadores regionales). Además, en cuanto a Lavín, bueno, alguna vez nos estuvo ganando también. Yo estaba ahí el 99 y hubo un momento importante en el ciclo electoral del 99 en que Lavín iba a delante en las encuestas. Así que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna", resaltó.

Ya en febrero pasado Insulza manifestó su disposición para un carrera a La Moneda.

"No he dicho que haya que empezar la campaña presidencial ahora ni mucho menos. Respondí de manera muy precisa a una pregunta que fue muy concreta: ¿A usted le interesa o no esto? Usted tiene que decir 'me interesa' o 'no me interesa', y yo dije: 'Sí, me interesa'. Ahora, ¿estoy armando una candidatura?, ¿me estoy proponiendo? No, solamente contesté", dijo en aquella ocasión.