Kast a los comuneros de Temucuicui: "Si el Estado no entra, ellos tampoco salen"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, planteó este martes, en el debate Archi, una disposición a aislar físicamente a los habitantes de la comunidad mapuche de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, si es que insisten en resistirse a la acción estatal.

"Si el Estado no entra, ellos tampoco salen", advirtió el abanderado en el foro.

"Hay que exigir que el Estado pueda entrar a prestarles servicios de salud, educación, y todo lo que necesiten las personas vulnerables de ese lugar, porque allí existe violación de derechos humanos de (parte de) algunos pseudo-líderes terroristas sobre chilenos patriotas que quieren surgir", argumentó.

El exdiputado propuso instalar "un checkpoint en cualquier camino y ruta -regular o irregular- de Temucuicui, y (entonces), si usted sale o entra, lo vamos a revisar, y como es un territorio del Estado, si se comete una infracción o delito dentro, vamos a perseguir el delito".

"Si alguien quiere salir a vender la droga que produce adentro, o entrar con un animal o un vehículo robado, no lo va a hacer, y si alguien quiere salir con armas, se va a ir preso", afirmó Kast.

En un eventual Gobierno republicano "no vamos a ingresar con violencia extrema, pero sí vamos a ingresar con inteligencia, y se va a acabar lo que (los habitantes) tienen al interior de Temucuicui: fin a un estado autónomo y fin al terrorismo", aseveró.