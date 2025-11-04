Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.2°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Kast a los comuneros de Temucuicui: "Si el Estado no entra, ellos tampoco salen"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

En el debate Archi, el candidato republicano dijo que la situación de "terrorismo" en la Macrozona Sur "se acabará completamente" si él es Presidente.

Kast a los comuneros de Temucuicui:
 ATON

Kast pondría controles en los ingresos a la comunidad, "y si alguien sale con armas, se va directo a la cárcel", sostuvo.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, planteó este martes, en el debate Archi, una disposición a aislar físicamente a los habitantes de la comunidad mapuche de Temucuicui, ubicada en la comuna de Ercilla, si es que insisten en resistirse a la acción estatal.

"Si el Estado no entra, ellos tampoco salen", advirtió el abanderado en el foro.

"Hay que exigir que el Estado pueda entrar a prestarles servicios de salud, educación, y todo lo que necesiten las personas vulnerables de ese lugar, porque allí existe violación de derechos humanos de (parte de) algunos pseudo-líderes terroristas sobre chilenos patriotas que quieren surgir", argumentó.

El exdiputado propuso instalar "un checkpoint en cualquier camino y ruta -regular o irregular- de Temucuicui, y (entonces), si usted sale o entra, lo vamos a revisar, y como es un territorio del Estado, si se comete una infracción o delito dentro, vamos a perseguir el delito".

"Si alguien quiere salir a vender la droga que produce adentro, o entrar con un animal o un vehículo robado, no lo va a hacer, y si alguien quiere salir con armas, se va a ir preso", afirmó Kast.

En un eventual Gobierno republicano "no vamos a ingresar con violencia extrema, pero sí vamos a ingresar con inteligencia, y se va a acabar lo que (los habitantes) tienen al interior de Temucuicui: fin a un estado autónomo y fin al terrorismo", aseveró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada