Los ocho candidatos presidenciales protagonizan debate televisivo

Los ocho candidatos presidenciales protagonizan este miércoles el primer debate televisado de cara a las elecciones de noviembre próximo, emitido por Chilevisión.

En esta oportunidad participan la representante del oficialismo, Jeannette Jara; Evelyn Matthei, de Chile Vamos; el republicano José Antonio Kast; el libertario Johannes Kaiser; Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG); y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El debate está dirigido por tres moderadores: Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.

El formato contempla tres segmentos: en el primero, los moderadores realizarán preguntas a cada uno de los ocho candidatos, que tendrán tres minutos para responder; luego, cada abanderado podrá preguntar directamente a dos de sus contendores, nombres que fueron definidos por sorteo desde la organización, y finalmente, los convocados podrán dar palabras de cierre por un minuto.

El primer tema tratado por los candidatos fue el tono de la campaña y su efecto en la democracia, oportunidad en la que Jara apuntó a Kast por el uso de bots en redes sociales, ante lo que el republicano exigió "disculpas" de la exministra por haberlo tratado de mentiroso en debates anteriores.

Posteriormente, Artés cuestionó las declaraciones de Parisi, asegurando que no "todos se han enriquecido con la política", ya que él tiene una larga trayectoria como profesor en Cerro Navia.

En materia de crimen organizado, Parisi pidió "sacar a los militares a la calle", mientras que Jara apuntó a terminar con el secreto bancario y Kast llamó a cerrar las fronteras.

Sobre la migración, Matthei dijo que expulsará a 10 mil extranjeros irregulares, Parisi llamó a "minar el norte" y Kaiser aseguró que no va a regularizar a nadie "porque se acabó la paciencia".